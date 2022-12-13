探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

美国航天局“阿尔特弥斯一号”推迟发射

因引擎故障，原定周一的火箭发射推迟。这是美国航天局50年前踏上月球之后的又一次庞大的登月计划。建立月球定居点作为迈出的第一步，"阿尔特弥斯 "（ Artemis ）的使命是开启人类立足太空的尝试。