 探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星 | 科技环境 | DW | 12.12.2022

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科技环境

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。

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