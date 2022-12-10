探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

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整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
美国航天局周六再度推迟发射探月火箭计划。“阿尔忒弥斯1号”在点火前3小时因燃料泄漏中断发射，目前尚未对第三次发射计划做出决定。
当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。
日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。
因引擎故障，原定周一的火箭发射推迟。这是美国航天局50年前踏上月球之后的又一次庞大的登月计划。建立月球定居点作为迈出的第一步，"阿尔特弥斯 "（ Artemis ）的使命是开启人类立足太空的尝试。
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