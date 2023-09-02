 探月一周后 印度首个太阳探测器升空 | 科技环境 | DW | 02.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

探月一周后 印度首个太阳探测器升空

在实现无人登月一周后，印度首个太阳探测器「太阳-L1号」周六成功升空。近年来，印度不断努力扩大在太空的足迹。

Indien Aditya L1

（德国之声中文网）印度周六（9月2日）发射太阳探测器「太阳-L1号」（Aditya-L1），这是继「月船三号」（Chandrayaan-3）成功登月后，印度再次取得的另一个太空里程碑。

当地时间上午11时50分，「太阳-L1号」从安得拉邦斯里赫里戈达岛的达万太空中心（SDSC）升空。附近观景台上的群众及太空中心办公室内爆发热烈欢呼。

印度空间研究组织（ISRO）表示，探测器已经安装太阳能电池板，将为探测器长期提供电力，并且已经开始运作。

印度总理莫迪在社交媒体上对印度空间研究组织发出祝贺，并表示在近期成功完成登月任务后，印度的「太空之旅」仍在继续。

莫迪在X上表示：「我们不懈的科学努力将持续，以便更好地了解宇宙，造福全人类。」

印度科技部国务部长辛格（Jitendra Singh）写道：「祝贺印度，也祝贺印度空间研究组织。所有人都屏气凝神观看这一切，这对印度来说确实是一个阳光灿烂的时刻。」

随着发射的成功，该任务的首席科学家苏布拉马尼亚姆（Shankar Subramaniam）宣布：「现在ISRO已经确定它有能力在行星际介质的任何地方进行观测任务。 」

太阳-L1号将携带科学仪器抵达拉格朗日L1点（Lagrange Point 1），以观察太阳最外层，研究太阳行为。

阿耶波多观测科学研究所（ARIES）所长巴纳吉（Dipankar Banerjee）表示，「我们为印度感到骄傲…整个国家都为我们有机会向太阳旅行而兴奋不已。」

在发射一个半小时后，太阳-L1号卫星成功与将其送入轨道的运载火箭PSLV-C57分离。 

发射任务负责人表示：「PSLV-C57运载火箭将太阳-L1卫星送入所需的中间轨道，其任务已经完成。」

科学的「大爆炸」

Aditya-L1任务是以印地语「太阳」命名。该航天器将在四个多月内飞行约150万公里，前往太空中所谓的拉格朗日点。由于重力聚焦的平衡作用，物体往往会留在这个空间中，这也有助于减少航天器的燃料消耗。

ARIES所长巴纳吉表示：「印度有着从地面观察太阳的悠久传统......但是从地面观察太阳有局限性，因为你只能看到太阳的低层大气，所以能上太空非常非常重要。」

印度空间研究组织下属物理研究实验室（PRL）主任巴拉德瓦吉（Anil Bharadwaj）说：「它是多波长、多仪器和多方位的，可以测量粒子、场和辐射。到目前为止，拉格朗日点还没有这样的卫星。这使太阳-L1绝对独一无二。」

参与了开发「太阳-L1」部分开发的雷乔杜里（Somak Raychaudhury）表示，「太阳-L1」有能力实现「科学上的大爆炸」。

印度上月刚打败俄罗斯，成为第一个在月球南极登陆无人飞船的国家。

印度周六顺利发射太阳探测器「太阳-L1号」（Aditya-L1）

印度周六顺利发射太阳探测器「太阳-L1号」（Aditya-L1）

「太阳-L1」将研究日冕行为

雷乔杜里告诉NDTV广播公司，探测器将研究的主要内容之一是日冕物质抛射，这是一种周期性现象，太阳大气中会产生大量等离子体和磁能放电。其中一些爆发的威力足以到达地球并扰乱卫星。

雷乔杜里表示，「太阳-L1」将有助于预测这种现象并发出警示，以便卫星关闭电源。

印度空间科学与技术研究所（IIST）地球与空间科学中心主任尼达马努里（Rama Rao Nidamanuri）表示：「地球低轨因为私人企业的参与受到严重污染，因此了解如何保护现今太空环境中的卫星非常重要。」

ISRO指出，长期而言，这项任务有助于人们更了解太阳对于地球气候模式的影响、太阳风的来源、从太阳流经太阳系的粒子流。

8月23日，印度“月船三号”着陆器登月成功，印度成为第一个将航天器送上月球南极的国家

8月23日，印度“月船三号”着陆器登月成功，印度成为第一个将航天器送上月球南极的国家

印度航天工作不断崛起

从上世纪60年代美国国家航空航天局（NASA）的先驱计划开始，美国和欧洲航天局（ESA）已经向太阳系中心派出了大量探测器。

印度近年来将太空发射私有化，并寻求向外国投资开放该领域，目标是在未来十年内将其在全球发射市场的份额提高五倍。

该国一直在以较低的成本稳步追赶老牌航天国家的成就。专家认为，该国能通过复制和改造现有技术来降低成本，原因是该国高级工程师的工资远低于外国同行。

（路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

印度"月船三号"软着陆月球成功！

印度"月船三号"周三成功登陆月球南极，该国由此成为美国、前苏联和中国之后又一个实现登月计划的国家。

相关内容

Here are two pictures of the ISRO chairman S. Somanath. The pictures have been provided by ISRO itself and they have given DW permission to use

“月船三号开启新阶段，印度还将探测太阳” 26.08.2023

印度空间研究组织（ISRO）负责人索玛纳茨在接受德国之声独家专访时表示，“月船三号”任务的成功极大地推动了印度的太空雄心，他们正计划进行更多探索，其中包括对太阳的探测。

SLIM / Lunar Excursion Vehicle (LEV) deproyment. Quelle: https://jda.jaxa.jp/result.php?lang=e&id=2234b09331e44d2e3227f505c0434e94

又遇挫折！日本登月计划为何如此重要？ 28.08.2023

由于高空强风的影响，日本推迟了可望成为该国首个登月宇宙飞船的发射计划。经过二十多年的发展，日本探月项目的重点是利用先进的图像导航技术和轻型硬件实现高精度着陆。

U.S. President Joe Biden welcomes India's Prime Minister Narendra Modi for a State Visit at the White House in Washington, U.S., June 22, 2023. REUTERS/ Kevin Lamarque

拜登和莫迪瞄準中俄 稱美印是親密夥伴 23.06.2023

印度總理莫迪本週訪問美國，除了與拜登總統會面外，更是罕見的出席聯合記者會，究竟他們說了什麼？美國和印度又談成了哪些合作？

广告

经济纵横

目前在上海和深圳证券交易所等待上市的公司有650多家

拯救股市 中国证监会宣布阶段性收紧IPO

中国证监会8月底宣布将阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。事实上，从今年7月至今沪深交易所就处于IPO事项「零受理」状态。但专家并不看好这样的措施，为什么？
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。