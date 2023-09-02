探月一周后 印度首个太阳探测器升空

（德国之声中文网）印度周六（9月2日）发射太阳探测器「太阳-L1号」（Aditya-L1），这是继「月船三号」（Chandrayaan-3）成功登月后，印度再次取得的另一个太空里程碑。

当地时间上午11时50分，「太阳-L1号」从安得拉邦斯里赫里戈达岛的达万太空中心（SDSC）升空。附近观景台上的群众及太空中心办公室内爆发热烈欢呼。

印度空间研究组织（ISRO）表示，探测器已经安装太阳能电池板，将为探测器长期提供电力，并且已经开始运作。

印度总理莫迪在社交媒体上对印度空间研究组织发出祝贺，并表示在近期成功完成登月任务后，印度的「太空之旅」仍在继续。

莫迪在X上表示：「我们不懈的科学努力将持续，以便更好地了解宇宙，造福全人类。」

印度科技部国务部长辛格（Jitendra Singh）写道：「祝贺印度，也祝贺印度空间研究组织。所有人都屏气凝神观看这一切，这对印度来说确实是一个阳光灿烂的时刻。」

随着发射的成功，该任务的首席科学家苏布拉马尼亚姆（Shankar Subramaniam）宣布：「现在ISRO已经确定它有能力在行星际介质的任何地方进行观测任务。 」

太阳-L1号将携带科学仪器抵达拉格朗日L1点（Lagrange Point 1），以观察太阳最外层，研究太阳行为。

阿耶波多观测科学研究所（ARIES）所长巴纳吉（Dipankar Banerjee）表示，「我们为印度感到骄傲…整个国家都为我们有机会向太阳旅行而兴奋不已。」

在发射一个半小时后，太阳-L1号卫星成功与将其送入轨道的运载火箭PSLV-C57分离。

发射任务负责人表示：「PSLV-C57运载火箭将太阳-L1卫星送入所需的中间轨道，其任务已经完成。」

科学的「大爆炸」

Aditya-L1任务是以印地语「太阳」命名。该航天器将在四个多月内飞行约150万公里，前往太空中所谓的拉格朗日点。由于重力聚焦的平衡作用，物体往往会留在这个空间中，这也有助于减少航天器的燃料消耗。

ARIES所长巴纳吉表示：「印度有着从地面观察太阳的悠久传统......但是从地面观察太阳有局限性，因为你只能看到太阳的低层大气，所以能上太空非常非常重要。」

印度空间研究组织下属物理研究实验室（PRL）主任巴拉德瓦吉（Anil Bharadwaj）说：「它是多波长、多仪器和多方位的，可以测量粒子、场和辐射。到目前为止，拉格朗日点还没有这样的卫星。这使太阳-L1绝对独一无二。」

参与了开发「太阳-L1」部分开发的雷乔杜里（Somak Raychaudhury）表示，「太阳-L1」有能力实现「科学上的大爆炸」。

印度上月刚打败俄罗斯，成为第一个在月球南极登陆无人飞船的国家。

「太阳-L1」将研究日冕行为

雷乔杜里告诉NDTV广播公司，探测器将研究的主要内容之一是日冕物质抛射，这是一种周期性现象，太阳大气中会产生大量等离子体和磁能放电。其中一些爆发的威力足以到达地球并扰乱卫星。

雷乔杜里表示，「太阳-L1」将有助于预测这种现象并发出警示，以便卫星关闭电源。

印度空间科学与技术研究所（IIST）地球与空间科学中心主任尼达马努里（Rama Rao Nidamanuri）表示：「地球低轨因为私人企业的参与受到严重污染，因此了解如何保护现今太空环境中的卫星非常重要。」

ISRO指出，长期而言，这项任务有助于人们更了解太阳对于地球气候模式的影响、太阳风的来源、从太阳流经太阳系的粒子流。

印度航天工作不断崛起

从上世纪60年代美国国家航空航天局（NASA）的先驱计划开始，美国和欧洲航天局（ESA）已经向太阳系中心派出了大量探测器。

印度近年来将太空发射私有化，并寻求向外国投资开放该领域，目标是在未来十年内将其在全球发射市场的份额提高五倍。

该国一直在以较低的成本稳步追赶老牌航天国家的成就。专家认为，该国能通过复制和改造现有技术来降低成本，原因是该国高级工程师的工资远低于外国同行。

（路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。