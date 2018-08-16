採访罗兴亚危机　路透社记者重囚7年

(德国之声中文网) 9月3日，路透社两名记者——32岁瓦隆 (Wa Lone) 和28岁乔索欧 (Kyaw Soe Oo) ，被缅甸法院裁定非法持有官方档案罪名成立，判处入狱7年。他们触犯的罪行来自殖民地时代订立的《政府机密法》，最高刑罚监禁14年。

瓦隆和乔索欧在去年12月被捕，当时正在调查10名罗兴亚男士和男孩被杀，以及军警在若开邦涉嫌施暴的事件。两人作供时称，被捕前缅甸警方约他们吃饭，并在餐厅出示涉案文件。他们指自己被警方设局陷害，盘问时遭受严刑，数次申请保释但都被拒绝。

警方设局？

在审讯初期，曾经有一名警察以检方证人身份供称，其指挥官命令人把涉事文件栽赃到记者身上。但是他作供后，反被控触犯警察规例而判囚一年，一家更被逐出警察宿舍。

有报道指，随后作供的证人供词有所矛盾，用以指控记者的文件全部被列为「机密」或「敏感」。瓦隆和乔索欧一直坚称，没有索取或在知情下拥有任何机密文件。

他们也曾经报道缅甸政府在若开邦镇压罗兴亚人的事件，镇压不但造成死伤，还有70万罗兴亚人因逃难成为难民。

「我没有恐惧」

法官宣判后，瓦隆与支持者握手，他认为审讯不公﹕「我们知道自己做了甚麽，我们没有做任何错事。我没有恐惧。我相信公义、民主和自由。...他们明显在威胁我们的民主和摧毁新闻自由。」

乔索欧也说会坚持为新闻自由而战﹕「我想向政府说的是，你可以把我们关进牢裡，但不能掩闭人民的眼睛和耳朵。」他的妻子在闻判后哭成泪人。二人随即被带返监狱服刑。

路透社总编辑阿德勒 (Stephen J. Adler) 發表声明﹕「今天对缅甸、路透社记者瓦隆和乔索欧，以及所有地方的记者，都是悲伤的一天。」他批評，指控是为了禁止报道发声和阻吓传媒而设﹕「在瓦隆和乔索欧受苦时，我们不会乾等，会评估如何在未来的日子继续前行。」

联合国欧美同表失望

联合国驻缅甸的人道专员奥斯特比 (Knut Ostby) 表示失望﹕「联合国一直不断呼吁释放路透社记者，并敦促政府尊重他们追求表达自由的权利。」

欧盟要求缅甸当局，马上无条件释放两名被囚记者。英国大使形容判决「向法治打了一記重拳」。美国驻缅甸大使马西尔 (Scot Marciel) 说，对判决感到悲伤。「这令人深感不安...我们要问的是，这样的程序增加还是削弱了缅甸人民对司法制度的信心。」

这次案件被视为在诺贝尔和平奖得主昂山素季领导下，缅甸政府侵犯人权的又一例证，此前联合国报告以涉及种族屠杀形容若开邦镇压。人权团体批评，缅甸政府目的是要利用此案阻吓本地媒体发声。

宣判前夕，几十名记者和民运人士在上週六 (9/1) 在仰光游行，声援被捕记者。但是缅甸国内却有不同反应，大部分人都普遍对罗兴亚人存在有偏见，而且对外国的批评很敏感。

李芊 (路透社、美联社等)