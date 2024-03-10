 排骨汤成国家美食遗产 惹恼马来西亚穆斯林 | 文化经纬 | DW | 10.03.2024

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文化

排骨汤成国家美食遗产 惹恼马来西亚穆斯林

马来西亚政府宣布将传统美食“肉骨茶”列为国家美食遗产，这是一种由香料熬成的猪排骨汤。此举引发穆斯林团体不满，并发出让旅游部长“下课”的呼吁。

肉骨茶曾是马来西亚港口工人的主要食物

肉骨茶曾是马来西亚港口工人的主要食物

（德国之声中文网）马来西亚政府正式将"肉骨茶"（Bak kut teh）列为国家美食遗产，这种传统美食是以药材辅以香料熬煮的猪排骨汤。据新闻门户网站 Ucanews本周一报道（3月4日），穆斯林团体和政治人物表示反对，要求华裔旅游部长张庆信 （Tiong King Sing ）下台。

马来西亚伊斯兰党（PAS）在国会表示， "肉骨茶"冒犯了穆斯林的宗教敏感性。马来西亚穆斯林人口占比大约 60% 。

马来西亚穆斯林人口占比大约 60%，华裔约占23%

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马来民族统一机构（UMNO）党青年党团负责人萨利赫（Akmal Saleh）在脸书上表示："如果部长不能考虑马来西亚人的敏感性，那么我们呼吁总理易卜拉欣（Anwar Ibrahim）罢免这位部长。" 萨利赫说，如果国内大多数人都不能吃一种食物，那么这种食物就不应该成为国家遗产。

肉骨茶来自中国，曾是马来西亚港口工人的主要食物。如今，这道昔日的穷人汤已是受许多民众青睐的桌上餐。

（天主教通讯社）

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