排骨汤成国家美食遗产 惹恼马来西亚穆斯林

（德国之声中文网）马来西亚政府正式将"肉骨茶"（Bak kut teh）列为国家美食遗产，这种传统美食是以药材辅以香料熬煮的猪排骨汤。据新闻门户网站 Ucanews本周一报道（3月4日），穆斯林团体和政治人物表示反对，要求华裔旅游部长张庆信 （Tiong King Sing ）下台。
马来西亚伊斯兰党（PAS）在国会表示， "肉骨茶"冒犯了穆斯林的宗教敏感性。马来西亚穆斯林人口占比大约 60% 。
马来西亚穆斯林人口占比大约 60%，华裔约占23%
马来民族统一机构（UMNO）党青年党团负责人萨利赫（Akmal Saleh）在脸书上表示："如果部长不能考虑马来西亚人的敏感性，那么我们呼吁总理易卜拉欣（Anwar Ibrahim）罢免这位部长。" 萨利赫说，如果国内大多数人都不能吃一种食物，那么这种食物就不应该成为国家遗产。
肉骨茶来自中国，曾是马来西亚港口工人的主要食物。如今，这道昔日的穷人汤已是受许多民众青睐的桌上餐。
（天主教通讯社）
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趣味德语：13句和美食有关的德语谚语
Tomaten auf den Augen haben：有眼无珠
Tomaten auf den Augen haben-西红柿放到了眼睛上，原本是比喻可能因为失眠等原因而导致的眼睛红肿。或者：Habe ich Knöpfe vor den Augen?——眼睛被扣子遮住了吗？两句德语意思相同，都是指很显眼的东西或事物却没有被看到。换成中文的意思就是“难道我眼睛瞎了吗？”或“有眼无珠”。
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Viele Köche verderben den Brei：三个和尚没水吃
Viele Köche verderben den Brei——厨师多，汤做砸。意指多位厨师一起做饭，口味混杂反倒没有了特色。或许最好的办法是由大厨一人掌勺。中国有句俗话，一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，说的就是这个道理。
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Ich koche vor Wut：火冒三丈
通常人们都希望自己遇事能够保持头脑冷静。但是任何人都难免有发火、情绪失控的时候。德语Ich koche vor Wut的意思或近似中国成语：火冒三丈。
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Das Auge isst mit：秀色可餐
显然，食物的色香味至关重要。Das Auge isst mit-眼睛也跟着吃 ，意思是秀色可餐的美食可以吸引我们的眼球，唤起我们的食欲，挑逗我们的味蕾。与其它许多西方国家一样，在德国，人们也并非总是吃快餐。
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Auch nur mit Wasser kochen：人无完人
如果总是将自己与他人进行比较的话，那么这个德语表达就是一个很好的忠告：Auch nur mit Wasser kochen直译是“也用水煮饭”。意思是说其他人也是人，也有自己的缺点，人无完人。
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Seinen Senf dazu geben：发表个人意见
seinen Senf dazugeben-加入他的芥末，意指一个人对某个话题发表他的见解，参与讨论。
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Nicht das Gelbe vom Ei：美中不足
Nicht das Gelbe vom Ei-不是蛋黄的黄色。意思是美中不足，不是最理想的。
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Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird：三思而后行
不要刚出锅滚烫时就吃，意思是对任何事情都不要操之过急，要耐心等待，三思而后行。
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Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln：傻人自有傻福
最愚蠢的农民收获最大的土豆，意思是,聪明人往往瞻前顾后，犹豫不决，反而错失良机。而傻人没有顾虑有时反而得福。潜台词便是：没有太多顾虑，或许反倒能够成功。
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Abwarten und Tee trinken：淡定自若
Abwarten und Tee trinken，短短一句话便描绘出一幅清闲舒适的画面：一边喝着茶，一边观察可能发生的事情。意思是遇事避免冲动，淡定自若，不失理智非常重要。
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Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben：不要早下结论
不要蛋糕没切就先夸奖，意在提醒人们不要过早断言一切进展顺利，而是应该等到有了结果之后再做评判。
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趣味德语：13句和美食有关的德语谚语
Wenn du deinen Teller leer isst, gibt es morgen gutes Wetter：旧的不去，新的不来
你把盘子吃干净，明天会有好天气。这句德语显然是将方言翻译成标准德语时出现错误，将方言“Wedder再次”翻译成了“ Wetter天气”。由此成为一句俏皮话，意思是旧的不去，新的不来。
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Liebe geht durch den Magen：爱由胃生
这句德语直译是爱情通过胃口。精心准备的美食可以成为爱的象征。一起烹饪和共同进餐也可以增进爱情。图中的心型姜饼有时候都能够足以用来表达甜蜜的问候。
作者: Louisa Schaefer