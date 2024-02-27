 排除在台美軍使用「星盾」？ 馬斯克再惹議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2024

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时政风云

排除在台美軍使用「星盾」？ 馬斯克再惹議

剛造訪過台灣的美國議員加拉格爾寫信給SpaceX創辦人馬斯克，稱在台美軍無法使用「星盾」衛星網路服務，而美國有必要改變此事，以因應可能的戰爭風險。SpaceX怎麼回應？

圖為SpaceX創辦人馬斯克2022年3月出席新創公司Neuralink活動演說。（資料照）

圖為SpaceX創辦人馬斯克2022年3月出席新創公司Neuralink活動演說。（資料照）

（德國之聲中文網）美國眾院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher，又稱蓋拉格）上週六（2月24日）致信SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），稱SpaceX可能未啟用「星盾」（Starshield）衛星寬頻網路服務在台灣及周圍範圍的使用，此舉恐怕違反SpaceX跟美國政府的合約。

對此，SpaceX公司週一（26日）回應，該公司「完全遵守與美國政府的所有合約」，且早已告知眾院委員會其「資訊有誤」，但委員會仍選擇聯繫媒體，而非向公司尋求更多資訊。

「星盾」是「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的軍用版，主要用於涉及國安的通訊。去年9月，美國國防部與SpaceX簽訂1年期的合約，由美國政府投資，SpaceX則須在「全球範圍內」，提供星盾服務給美國軍方各單位。

加拉格爾信上怎麼說？

《福布斯》（Forbes）、《華爾街日報》等多家美媒取得了加拉格爾的信件原文。信上稱，「有好幾個知情者」向眾院中國特別委員會透露，星盾服務當前在台灣及附近地區處於「非活躍狀態」（inactive）。

信上寫道：「在中國共產黨軍事入侵台灣的情況下，駐西太平洋的美國軍人會面臨嚴重風險……保障在台灣及其周邊的美軍人員有強大的通訊網路，對於維護美國在印太地區的利益來說，至關重要。」

加拉格爾認為，此舉「可能違背SpaceX跟美國政府的合約義務」。他的信件要求馬斯克應在今年3月8日之前，針對星盾在台灣的運作情形，向美國眾院中國問題特別委員會提交更多訊息。

在這封信發出之前，加拉格爾剛率團造訪台灣，會見台灣總統蔡英文，以及甫當選總統的賴清德等人。當時他表示，訪團希望展現對台支持，並傳達出這樣的訊息：如果中國決定侵台，「一定會失敗」。隨後，北京方面重申「一個中國」原則的一貫立場，並敦促美方「務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性……停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤訊號」。

圖為美國眾議院加拉格爾2月22日在台北會見台灣副總統賴清德。

圖為美國眾議院加拉格爾2月22日在台北會見台灣副總統賴清德。

馬斯克政治立場曖昧

馬斯克本人以及SpaceX公司都曾多次捲入地緣政治問題，包含涉及台海兩岸局勢的爭議。

去年9月，馬斯克曾自稱對中國「相當了解」，並把台灣跟夏威夷類比，主張台灣「本是中國的一部分，卻武斷地變成不屬於中國」，而這主要是因為「美國的太平洋艦隊阻擋了任何武力統一的企圖」。當時台灣外交部長吳釗燮回應：「聽好了，台灣不是中國的一部分，也絕對不能被出賣！」

2022年，馬斯克接受《金融時報》採訪時曾稱台海衝突無法避免，並主張把台灣變成中國的「特別行政區」。他的言論在台灣引發大量批評聲浪，但中國官媒《環球時報》前總編胡錫進表示支持，稱馬斯克是「西方少數敢發聲的人」。

延伸閱讀：馬斯克訪華成中國焦點 傳曾經會晤丁薛祥

SpaceX公司也不只一次爆發涉及政治的爭議。該公司跟美國國防部之間簽訂了多項合約，其中之一在去年6月簽署，由美國購買「星鏈」衛星服務，提供給烏克蘭，確保烏克蘭在戰爭中仍擁有足夠的通訊網路。

自俄烏戰爭2022年2月爆發之後，馬斯克免費提供終端設備給烏克蘭，但近期他對烏克蘭的做法引發不少批評

延伸閱讀：马斯克：SpaceX不能无限期地资助乌克兰星链

《華盛頓郵報》2023年9月發布文章，節錄一本新的馬斯克傳記，內容稱烏克蘭政府曾於2022年9月尋求星鏈服務支持，幫助他們攻擊俄軍在克里米亞的艦艇，但馬斯克擔心俄羅斯可能以核武反擊，而拒絕了請求。許多美國政界人士曾對馬斯克的可靠性表示擔憂

今年2月中旬，烏克蘭軍方情資機構還指控，在烏克蘭被佔領土的俄軍正在「系統性」地使用星鏈的終端設備。對此，馬斯克否認有銷售星鏈服務給俄羅斯。

马斯克的星链计划在加沙引发争议

延伸閱讀：以色列: 马斯克承诺在加沙启动星链会先请以方批准

（綜合報導）

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