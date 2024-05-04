“排外”导致经济困境？拜登言论惹恼日本印度

美国总统拜登本周在选举募款活动上称，日本、印度因为跟中国和俄罗斯一样“排外”才导致经济陷入困境。日本和印度皆驳斥了拜登的说法。 白宫为拜登的言论“灭火”称，总统只是想表达“美国是一个移民国家”。

（德国之声中文网）日本政府周六（5月4日）对拜登称日本与中国和俄罗斯一样 “排外”的言论表示无法理解。美国总统拜登周三在为美国移民政策辩护时，将盟友印度和日本与竞争对手中国和俄罗斯相提并论。

拜登在华盛顿的一场竞选募款活动上表示：“为什么中国经济停滞不前？为什么日本陷入困境？俄罗斯为何陷入困境？还有印度？因为他们排外。他们不想要移民。”

东京政府周六对此发表声明称，这是“未基于对日本政治正确理解所发表的言论”，日方已向白宫表达遗憾之意。日本政府也再次解释其立场和政策。

自2021年上任以来，拜登不断加强与美国亚洲盟友的关系，尤其是印度和日本 。

自2021年上任以来，拜登不断加强与印度、日本等亚洲盟友的关系 图像来源: Evelyn Hockstein/REUTERS

白宫随后不得不为拜登的言论“灭火”。美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）周四对记者表示，总统只是想传达一个更广泛的信息，“美国是一个移民国家，这写在我们的基因里”。

柯比强调：“我们的盟友非常清楚拜登总统多么珍视他们，看重与他们的友谊与合作。”

东京方面回应称，日本政府知道“有关言论并非出于破坏日美关系重要性和持久性的目的”。

近几个月来，拜登屡屡出现口误和失误，加剧了外界对拜登年纪太大、不适合担任总统的质疑。现年81岁的拜登将在11月的总统大选中与共和党对手特朗普再次对决。

“印度一直是一个非常开放的社会”

印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）也驳斥了拜登的“排外说”。

据《经济时报》周六报道，苏杰生周五在媒体圆桌会议上表示，拜登的言论与印度的现实不符。“首先，我们的经济并没有衰退。”

印度是世界上经济增速最快的国家之一，根据2月份官方数据，印度去年第四季度GDP同比增长8.4%。

“印度是一个非常独特的国家，”苏杰生补充说道。“事实上，我认为在世界史上，印度一直是一个非常开放的社会……不同社会的人们来到印度。”

印度经济高速发展的难题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

苏杰生还表示：“这就是为什么我们制定了《公民身份法修正案》（CAA），为有困难的人敞开大门......我认为我们应该向有需要、渴望到印度的人开放。”

苏杰生所指的是印度近期修订的法律，允许逃离邻国迫害的移民成为印度公民。

批评者不断指责印度总理莫迪的印度教民族主义政府歧视穆斯林，包括通过最近颁布《公民身份法》。该法在2019年首度获得议会通过时便引发强烈抗议，最终于今年三月份颁布。国际特赦组织警告，该法仍有可能被当作一种工具，结合酝酿中的“国家公民登记册”剥夺一些穆斯林的公民权。

国际货币基金组织（IMF）上月预测，2024 年亚洲三大经济体的增长将比前一年放缓。

IMF还预测，美国经济将增长 2.7%，略高于去年的 2.5%。许多经济学家将这些乐观预测部分归因于移民扩大了该国的劳动力。

（法新社、路透社）

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