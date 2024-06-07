排名：亚洲媒体企业日益重要 字节跳动全球第四

亚洲媒体企业的营业额在全球范围内占据越来越重要的地位。德国一家研究所公布的全球50大媒体企业排名中，包括字节跳动在内的五家中国企业上榜。

（德国之声中文网）科隆媒体与传播政策研究所（IfM）周五（6月7日）公布的最新排名 显示，全球50家最大的媒体企业中，日本和中国的媒体企业2023年的营业额尤为显著，共达2420亿欧元。

十年前，该排名中的日本媒体企业总营业额还仅有330亿欧元，而当时，还没有一家中国媒体企业上榜。

如今，中国企业字节跳动即Tiktok母公司以估计1020亿欧元营业额高居第四位。这也是排名中除美国公司以外最大的媒体公司。2021年，这家企业还仅排名第八位，营业额530亿欧元。不过，美国政府今年下令Tiktok与字节跳动剥离，以避免该程序受到中国政府的控制或影响。

除字节跳动外，排名前50的中国媒体企业还有腾讯、百度、快手、网易。

谷歌母公司全球最大

全球最大的媒体企业仍是Alphabet，即谷歌的母公司，营业额达2840亿欧元。排名第二的是Meta，脸书的母公司，营业额1250亿欧元。第三位是美国媒体集团康卡斯特（Comcast），旗下拥有多个有线电视频道，包括德国天空卫视（Sky Deutschland）。2015年，康卡斯特还曾是世界最大的媒体企业。

德国最大的媒体企业则是贝塔斯曼（Bertelsmann），以200亿欧元的营业额排名第18，旗下拥有德国RTL电视台等。

科隆媒体与传播政策研究所所长哈赫迈斯特（Lutz Hachmeister）向福音新教通讯社（epd）表示，亚洲媒体企业的崛起给市场带来压力，一方面将推动欧洲传统媒体企业的兼并，另一方面，在全球范围内，将加强流媒体及电信企业对公共传播、体育转播权、娱乐的吸收。

哈赫迈斯特于1990年代与多特蒙德新闻学教授拉格尔（Günther Rager）首次公布了这一排名，最初以书刊的形式。2005年成立该研究所后，则将排名列入其数据库。

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（福音新教通讯社等）

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