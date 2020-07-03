 掌管国安公署的郑雁雄是谁？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2020

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时政风云

掌管国安公署的郑雁雄是谁？

郑雁雄是谁？  "会讲粤语"、"作风强硬"、"对党忠诚"、"官场上的'狠角色'"、讲过"境外的媒体信得过，母猪都会上树"……

Archivbild | Zheng Yanxiong 2011 (Getty Images/AFP/M. Ralston)

（德国之声中文网）今天（7月8日）驻港国安公署在香港揭牌。 维护国家安全公署新任署长郑雁雄在揭牌仪式上致辞表示，" 驻港国安公署将严格依法履行职责，依法接受监督，不侵害任何个人和组织的合法权益"。他说， 香港国安法的立法和实施，是中央为完善"一国两制"制度体系，维护香港国家安全和人民福祉作出的重要决定。

他还表示， 真诚欢迎香港各界大力支持驻港国安公署履行维护国家安全的职责，共同维护好国家主权、安全和发展利益，推动"一国两制"行稳致远，促进香港繁荣稳定。

Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

香港国安公署揭幕，署长郑雁雄为图右一


根据公开资料，郑雁雄1963年8月生于广东汕头，曾在共青团广东省委、人民日报社华南分社等处工作，2002年出任广东省委政策研究室副主任，2005年起在汕尾市任职，2013年起任广东省委宣传部副部长、广东省委秘书长等职，2019年1月起任广东省委常委、秘书长。


法新社报道说，现年56岁的郑雁雄曾在任职汕尾市委书记期间处理过乌坎村群体性事件。 乌坎村群体性事件发生期间，曾有香港多家媒体引述郑雁雄的话说，"乌坎村民和境外媒体相互勾结制造事端"。

当年乌坎事件中 "乌坎四君子"之一、后来在美国滞留寻求政治庇护的庄烈宏在其YouTube频道上上传了一段长达76分钟的乌坎事件通报会视频。视频说明标注的会议时间是2011年12月18日。时任汕尾市委书记的 郑雁雄在会议上谈到境外媒体的角色时说" 境外媒体有好、中、坏三种 "。他说有一些坏的境外媒体喜欢"造谣"和"教唆"，讲到这时，他说："境外的媒体信得过，母猪都会上树。" 他还说："像这样负责任的政府你不指望，你指望国外几个烂媒体！烂报纸！烂网站！好坏都颠倒了。  "


郑雁雄的有关境外媒体的一番表述曾引起广泛议论。不过随着后来讲话全文的曝光，网上舆情也有所逆转，有些人甚至认为他是惨遭媒体"断章取义"。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳7月3日在接受《环球时报》采访时分析指出，"来自广东的干部更熟悉香港情况 "  （指郑雁雄），"这一安排同时意味着未来在维护国家安全的工作上，粤港澳合作将成为重中之重"。 
香港中国问题专家林和立在接受法新社采访时说："郑雁雄是个强硬的执行者，铁面无私。 " 林和立说，和近些年来北京任命的驻港高官不一样，郑雁雄会讲粤语。他补充说：" 郑雁雄在镇暴方面的经验让他受到高层的青睐。 "
台湾联合网也在相关报道中评价郑雁雄说："郑雁雄的北京政法和传媒兼备，而且作风强硬，对党忠诚，绝对是官场上的'狠角色'。'"

香港01报道称，郑雁雄被任命担任国安公署署长，将负责加强在港的外国和境外非政府组织和新闻机构的管理和服务。"有意见认为，郑的任命是为了整顿媒体铺路"。

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