掌權20年 埃爾多安再度連任土耳其總統

（德國之聲中文網）土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）在歷史性的選舉進入第二輪投票階段後，又獲得了新一屆5年任期。這位已經在土耳其執政20年的領導人，在本屆選舉中擊敗了反對派候選人基里奇達羅格盧（Kemal Kılıçdaroğlu）。

土耳其選舉委員會（YSK）負責人耶納（Ahmet Yener）週日（5月28日）表示，艾爾多安獲得52.14%的選票，擊敗了他的競爭對手基里奇達羅格盧。

埃爾多安在宣布獲勝後不久就對支持者發表講話，稱選民已賦予他未來5年的執政責任。 「今天唯一的贏家是土耳其」，埃爾多安說。

與此同時，反對黨領袖基里奇達羅格盧譴責這是「多年來最不公平的選舉」，但承諾繼續「領導這場反對埃爾多安政權的鬥爭」，他沒有明確承認選舉的失敗。

埃爾多安的支持者在土耳其街頭慶祝他的勝選

呼籲團結一致

在週日晚上的勝選演說中，埃爾多安呼籲人民應團結一致，並誓言將所有爭端拋在腦後，讓國家因「民族價值觀和夢想」而團結。

埃爾多安表示，他在競選中以微弱優勢獲勝，是為了「土耳其的民主」和該國8500萬公民，「今天，整個國家的8500萬人沒有人輸」，他表示。

「我們對任何人都沒有怨恨、憤怒或沮喪」，法新社援引他的話說。然而，埃爾多安也宣布「恐怖組織」是這次投票的輸家。

他承認，該國嚴重的高通膨是當前最緊迫的問題，但表示這並不難解決，承諾通膨會下降，並誓言在穩定和信心的基礎上建立強大的經濟。

埃爾多安還承諾將確保另外100萬敘利亞人返回家園，他們在內戰期間在土耳其尋求避難。

這對土耳其意味著什麼？

埃爾多安最近的勝利使他成為土耳其自一個世紀前，土耳其首任總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）建立共和國以來，在位時間最長的統治者。這將重振他對非常規經濟、國內和外交政策的推動。

這位土耳其保守派正義與發展黨（AKP）的領導人，吹捧伊斯蘭價值觀和民粹主義觀點。在他統治的20年期間內，他鼓舞了土耳其的保守派公民，他們長期以來在連續的世俗統治者的統治下感到被邊緣化。例如，埃爾多安誓言把佩戴伊斯蘭頭巾的權利寫入憲法，並在法院裁決後，宣布伊斯坦布爾（Istanbul）的聖索非亞大教堂為清真寺。

他還多次挑戰西方夥伴和北約盟友，最近一次是推遲挪威加入北約，並阻止瑞典的加入。

美國、德國、英國和法國等北約盟國，以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），皆祝賀埃爾多安這次的勝選。俄烏戰爭爆發之後，這位土耳其領導人仍持續與普京保持關係。

埃爾多安最大的國內挑戰，或許是他非正統的經濟政策。儘管分析人士發出警告，但這位土耳其領導人已發誓政策要堅持到底。

2021年，埃爾多安不惜一切代價堅持降息，導致土耳其貨幣暴跌，而土耳其去年的通貨膨脹率則高達85%。

此外，在今年的早些時候，土耳其和敘利亞邊境地區發生毀滅性地震，救援工作進展緩慢，這也招致了外界對埃爾多安政府的強烈批評。

通胀肆虐下的土耳其迎来大选

（綜合報導）

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