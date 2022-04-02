掌掴事件后 威尔·史密斯未来10年被禁奥斯卡

（德国之声中文网）好莱坞影星威尔·史密斯（Will Smith）在未来的10年内都禁止参加奥斯卡颁奖典礼，这是作为主办机构的美国电影艺术与科学学院4月8日宣布的决定。
在3月27日举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，史密斯因为不满颁奖嘉宾洛克（Chris Rock）对妻子的调侃，在舞台之上狠狠地扇了对方一个巴掌。此事引起了轩然大波。
主办方怎么说？
电影艺术与科学学院的理事会成员在召开会议之后做出了暂时禁止史密斯参加奥斯卡活动的决定。
相关声明写道：“第94届奥斯卡颁奖典礼本来应该是庆祝过去一年里我们这个群体中很多人所取得的杰出成就；然而，这些喜悦的瞬间却被史密斯先生在舞台上表现出的令人无法容忍的有害行为蒙上一层阴影。”
声明还指出，相关10年禁令包括但不限于奥斯卡颁奖典礼，也就是说史密斯也将被禁止亲自或是以线上形式参加学院举行的其它活动。学院同时为事件发生后未能及时作出处理表示道歉。
在出手打人之后，史密斯仍被允许留在典礼现场，而且他在随后的颁奖过程中，还凭借自己在《国王理查德》（King Richard）中的表演获得了最佳男主角奖。
学院方承认，当时“的确没有对典礼现场发生的状况进行充分解决”，但也解释道，大家“对这样一个史无前例的事件都毫无思想准备“。
史密斯回应：接受处罚
在出手打人之后，威尔·史密斯宣布从美国电影艺术与科学学院辞职。在学院本周五宣布处罚措施之后，他也发布了一份简短的声明，表示接受和尊重学院的相关决定。
在3月27日在奥斯卡颁奖典礼上，喜剧演员洛克在发表颁奖引言时，调侃史密斯的妻子——女演员洁达（Jada Pinkett Smith），说她的光头造型可以直接去演《魔鬼女大兵》了（G.I. Jane，1997年黛米摩尔主演的电影）。
随后史密斯愤而离座，走上舞台扇了洛克一记耳光。洁达因为疾病而长期受到脱发问题困扰，所以一直维持着极短的平头造型。
（美联社、路透社）
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第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断
《Coda》被授予最佳电影奖
电影《Coda》赢得奥斯卡最佳影片奖，这是流媒体服务首次将电影业的最大奖项收入囊中。这部电影描述听障父母与健听女儿的家庭故事。特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡第一个听障男配角，他以《Coda》中的父亲角色获得最佳男配角。
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特洛伊·科特苏尔获得最佳男配角
特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡史上第一个获得最佳男配角奖的听障男演员。他在发表获奖感言时说：“我只想说，这个奖是献给听障人社区、Coda团队和残障人社区的。这是我们的时刻。”
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最佳导演奖
简·坎皮恩（Jane Campion）凭借西部片《犬之力》（Power of the Dog）荣获最佳导演奖。这也让坎皮恩成为奥斯卡94年来最佳导演奖的第三位女性得主。她同时是首位两次获得最佳导演提名的女性导演。《犬之力》之前也入围了最佳影片单元。
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最佳女配角
翻拍影片《西城故事》并没有铩羽而归。在这部影片中出任配角的女演员阿丽亚娜·德博斯（Airana DeBose）首度被提名就摘取了最佳女配角奖。她在得奖后提到作为一位公开出柜的同性恋演员的困难。而作为演员，她指美国伟大的原因，在于梦想有一天真的会成真。她还感谢了母亲、家人以及导演史蒂文·斯皮尔伯格。
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最佳女主角
杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在电影《塔米·菲的眼睛》中精彩的演出荣获最佳女主角奖。这部电影改编自2000年的同名纪录片，讲述了备受争议的电视布道者塔米·费耶·巴克和吉姆·巴克事迹。杰西卡·查斯坦因为勤奋与多产被中国影迷成为“劳模姐”。
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最佳男主角
在电影《国王理查德》扮演男主角的威尔·史密斯（Will Smith）获得最佳男主角奖。不过外界对他在这一届奥斯卡颁奖礼上更深的印象是他如何掌掴谐星克里斯‧洛克（Chris Rock）。洛克在颁发最佳纪录片奖时，对威尔‧史密斯深受脱发问题困扰的太太贾达开玩笑。这个玩笑触怒了威尔‧史密斯，他走上台掌掴洛克，并大飙脏话叫他不要提及贾达的名字。
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获奖最多的电影作品《沙丘》
电影《沙丘》斩获了包括最佳摄影、最佳配乐在内的六个技术性奖项，成为本届奥斯卡电影节上获奖数量最多的影片。《沙丘》总共获得10项提名。电影《犬之力》获得12项提名，最终只收获了一项最佳导演奖。
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最佳外语片奖
改编村上春树小说的电影《驾驶我的车》获得最佳外语片奖。该片导演滨口龙介成为第三位入围最佳导演的日本导演。这部电影原本计划在韩国釜山取景拍摄，后来因为新冠疫情拍摄未果，最终改在日本广岛拍摄完成。影片中扮演女司机的演员三浦透子原本根本不会开车，因为拍摄此片才考取了驾照。
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最佳动画长片
迪士尼动画奇幻歌舞喜剧片《魔法满屋》 （Encanto）获得最佳动画长片奖。影片讲述了在一个人人都拥有魔法的家族里，一个不会魔法的普通女孩如何被家族接受的故事。
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默哀片刻致敬乌克兰
这届奥斯卡颁奖典礼上，来宾们一起默哀了一分钟，表达对乌克兰的支持。包括演员杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)和作曲家黛安·沃伦(Diane Warren)在内的一些嘉宾还佩戴了印有#WithRefugess字样的蓝丝带，以纪念所有自2月24日俄罗斯入侵以来逃离乌克兰的难民。
作者: Annabelle Steffes-Halmer