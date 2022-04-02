掌掴事件后 威尔·史密斯未来10年被禁奥斯卡

（德国之声中文网）好莱坞影星威尔·史密斯（Will Smith）在未来的10年内都禁止参加奥斯卡颁奖典礼，这是作为主办机构的美国电影艺术与科学学院4月8日宣布的决定。

在3月27日举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，史密斯因为不满颁奖嘉宾洛克（Chris Rock）对妻子的调侃，在舞台之上狠狠地扇了对方一个巴掌。此事引起了轩然大波。

主办方怎么说？

电影艺术与科学学院的理事会成员在召开会议之后做出了暂时禁止史密斯参加奥斯卡活动的决定。

相关声明写道：“第94届奥斯卡颁奖典礼本来应该是庆祝过去一年里我们这个群体中很多人所取得的杰出成就；然而，这些喜悦的瞬间却被史密斯先生在舞台上表现出的令人无法容忍的有害行为蒙上一层阴影。”

声明还指出，相关10年禁令包括但不限于奥斯卡颁奖典礼，也就是说史密斯也将被禁止亲自或是以线上形式参加学院举行的其它活动。学院同时为事件发生后未能及时作出处理表示道歉。

在出手打人之后，史密斯仍被允许留在典礼现场，而且他在随后的颁奖过程中，还凭借自己在《国王理查德》（King Richard）中的表演获得了最佳男主角奖。

学院方承认，当时“的确没有对典礼现场发生的状况进行充分解决”，但也解释道，大家“对这样一个史无前例的事件都毫无思想准备“。

史密斯回应：接受处罚

在出手打人之后，威尔·史密斯宣布从美国电影艺术与科学学院辞职。在学院本周五宣布处罚措施之后，他也发布了一份简短的声明，表示接受和尊重学院的相关决定。

在3月27日在奥斯卡颁奖典礼上，喜剧演员洛克在发表颁奖引言时，调侃史密斯的妻子——女演员洁达（Jada Pinkett Smith），说她的光头造型可以直接去演《魔鬼女大兵》了（G.I. Jane，1997年黛米摩尔主演的电影）。

随后史密斯愤而离座，走上舞台扇了洛克一记耳光。洁达因为疾病而长期受到脱发问题困扰，所以一直维持着极短的平头造型。

（美联社、路透社）

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