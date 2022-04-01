掌掴事件后续：威尔·史密斯请辞奥斯卡

（德国之声中文网）奥斯卡颁奖典礼上好莱坞男星威尔·史密斯（Will Smith)因不满妻子被开玩笑，起身上台，扇了主持人洛克一记重重耳光之后，威尔·史密斯本周五（4月1日）宣布从美国电影艺术与科学学院辞职，他还表示自己将 “接受董事会认为合适的任何进一步后果”。他的一名发言人周五公布了一份声明，威尔·史密斯在其中表示：“我将完全接受我的行为所带来的一切后果。我在第94届奥斯卡颁奖典礼上的行为令人震惊、痛苦以及不可原谅。”

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奥斯卡主办方电影艺术与科学学院之前宣布，已经对威尔·史密斯“启动了纪律处分程序”。学院主席大卫·鲁宾(David Rubin)周五表示，该组织接受了史密斯的辞呈，但将继续进行纪律处分程序。

威尔·史密斯发布的声明还表示：“我很伤心。我想将外界的焦点放回到那些因其成就而值得关注的人身上，让学院回到他们用以持电影的创造性和艺术才能的优秀工作上。”

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 《Coda》被授予最佳电影奖 电影《Coda》赢得奥斯卡最佳影片奖，这是流媒体服务首次将电影业的最大奖项收入囊中。这部电影描述听障父母与健听女儿的家庭故事。特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡第一个听障男配角，他以《Coda》中的父亲角色获得最佳男配角。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 特洛伊·科特苏尔获得最佳男配角 特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡史上第一个获得最佳男配角奖的听障男演员。他在发表获奖感言时说：“我只想说，这个奖是献给听障人社区、Coda团队和残障人社区的。这是我们的时刻。”

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳导演奖 简·坎皮恩（Jane Campion）凭借西部片《犬之力》（Power of the Dog）荣获最佳导演奖。这也让坎皮恩成为奥斯卡94年来最佳导演奖的第三位女性得主。她同时是首位两次获得最佳导演提名的女性导演。《犬之力》之前也入围了最佳影片单元。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳女配角 翻拍影片《西城故事》并没有铩羽而归。在这部影片中出任配角的女演员阿丽亚娜·德博斯（Airana DeBose）首度被提名就摘取了最佳女配角奖。她在得奖后提到作为一位公开出柜的同性恋演员的困难。而作为演员，她指美国伟大的原因，在于梦想有一天真的会成真。她还感谢了母亲、家人以及导演史蒂文·斯皮尔伯格。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳女主角 杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在电影《塔米·菲的眼睛》中精彩的演出荣获最佳女主角奖。这部电影改编自2000年的同名纪录片，讲述了备受争议的电视布道者塔米·费耶·巴克和吉姆·巴克事迹。杰西卡·查斯坦因为勤奋与多产被中国影迷成为“劳模姐”。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳男主角 在电影《国王理查德》扮演男主角的威尔·史密斯（Will Smith）获得最佳男主角奖。不过外界对他在这一届奥斯卡颁奖礼上更深的印象是他如何掌掴谐星克里斯‧洛克（Chris Rock）。洛克在颁发最佳纪录片奖时，对威尔‧史密斯深受脱发问题困扰的太太贾达开玩笑。这个玩笑触怒了威尔‧史密斯，他走上台掌掴洛克，并大飙脏话叫他不要提及贾达的名字。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 获奖最多的电影作品《沙丘》 电影《沙丘》斩获了包括最佳摄影、最佳配乐在内的六个技术性奖项，成为本届奥斯卡电影节上获奖数量最多的影片。《沙丘》总共获得10项提名。电影《犬之力》获得12项提名，最终只收获了一项最佳导演奖。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳外语片奖 改编村上春树小说的电影《驾驶我的车》获得最佳外语片奖。该片导演滨口龙介成为第三位入围最佳导演的日本导演。这部电影原本计划在韩国釜山取景拍摄，后来因为新冠疫情拍摄未果，最终改在日本广岛拍摄完成。影片中扮演女司机的演员三浦透子原本根本不会开车，因为拍摄此片才考取了驾照。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳动画长片 迪士尼动画奇幻歌舞喜剧片《魔法满屋》 （Encanto）获得最佳动画长片奖。影片讲述了在一个人人都拥有魔法的家族里，一个不会魔法的普通女孩如何被家族接受的故事。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 默哀片刻致敬乌克兰 这届奥斯卡颁奖典礼上，来宾们一起默哀了一分钟，表达对乌克兰的支持。包括演员杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)和作曲家黛安·沃伦(Diane Warren)在内的一些嘉宾还佩戴了印有#WithRefugess字样的蓝丝带，以纪念所有自2月24日俄罗斯入侵以来逃离乌克兰的难民。 作者: Annabelle Steffes-Halmer



与此同时，奥斯卡掌掴事件让洛克（Chris Rock）的脱口秀表演门票一夜飙涨。他在波士顿剧院每晚两场的演出一票难求。根据《明镜》周刊报道，洛克本星期四（3月31日）的脱口秀演出，后排在灯光师附近的差位票价在黑市上售价逾500美元，剧场好座售价高达4500美元一张。

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