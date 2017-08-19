掉落深井的西班牙男童不幸身亡

（德国之声中文网）在西班牙南部跌入一口深井将近两个星期的尤兰（Julen）周六晚上被发现，但是孩子已经死亡。据西班牙电视台援引马拉加地方政府的报道，连日来救援人员在旁边挖井70米深之后，发现了这名两岁男孩的尸体。自1月13日以来，救援人员夜以继日地进行救援工作，试图在极其狭窄的竖井内找到不幸落入井内的小尤兰。然而救援期间没有发现孩子的任何生命迹象，同时也不清楚孩子在107米深的井中卡在何处。这是当地人为了寻找水非法挖掘的一口竖井。

为抢救孩子旁边另打井

连日来，全西班牙的人都和孩子的父母一起焦虑地期待着奇迹的发生。据孩子的家人说，两岁的尤兰是和父母在西班牙南部安达卢西亚地区野餐时，不慎跌入附近的一个竖井。

多架直升飞机奔赴救援现场

救援人员曾表示不排除将孩子活着救出的可能性。然而，随着时间的推移，圆满结束这一不幸事故的希望日益渺茫。救援人员在竖井旁另外钻井期间也不断遇到麻烦，尤其是极其坚硬的岩石严重影响了挖掘工作的速度和进展。

用摄像头井下搜寻

为了找到跌入深井的男童，经验丰富的救援人员在竖井旁用尖镐和风钻另外打井。开始时人们并不知道孩子是否确实位于所估计的深度。之后通过配备摄像头，才在70米深处发现了小尤兰的一个装有糖果的塑料袋。

李京慧/任琛 (德新社、路透社、法新社)