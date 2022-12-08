德语媒体：台湾的软实力

俄乌战争的爆发，对台湾来说，也是一次难得的历史机遇：一方面，台湾所处的危险境地受到了前所未有的国际关注，另一方面，台湾对乌克兰慷慨的人道援助，也赢得了众多中东欧国家的尊重和认同。