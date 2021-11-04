台外长欧洲行受瞩目 中东欧对中政策转向

台湾外交部长26日在斯洛伐克发表演说後，27日预计将与欧美多国官员同台在捷克发表谈话。专家告诉德国之声，由於目前中东欧国家在中国政策上出现转变，这也为提升与台湾关系创造了机会。