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位于中欧的内陆国，首都布拉格。
其前身为捷克斯洛伐克，于1993年与斯洛伐克和平分离。
欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
台湾外交部长26日在斯洛伐克发表演说後，27日预计将与欧美多国官员同台在捷克发表谈话。专家告诉德国之声，由於目前中东欧国家在中国政策上出现转变，这也为提升与台湾关系创造了机会。
台湾外交部长吴钊燮称，台湾和中国若爆发任何冲突，不仅对台湾，对中国以及全世界而言，都将是一场灾难。他呼吁到访国家与台湾加强经济联系，作为 "民主供应链 "的一部分。中国已经对此提出抗议。
德国出版界最高奖项“德国图书奖”(Deutscher Buchpreis)“年度最佳德语小说”的得主是施徒博尔（Antje Rávik Strubel）的《蓝色女人》。小说讲述了一位东欧女子在德国被强奸后，试图逃脱阴暗记忆的故事。
捷克一医院的主治大夫称，身患重病的泽曼目前无履行公务能力。现在，这位捷克总统可能会被免职。
超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
捷克军队已出售数以千计 1938 年时意欲阻挡纳粹进攻的防御设施。由近 5000 个防御工事组成的这一独特防御系统有可能消亡。
台湾外交部周二宣布，为感谢中东欧国家捐赠疫苗以及支持台湾的情谊，台湾将于10月下旬派遣经贸考察团造访三个中东欧国家，以进一步强化双边经贸投资合作 。
除了民间团体与外国盟友捐赠的千万剂新冠肺炎疫苗，台湾政府也积极采购，但到货量仍然有限，疫苗施打剂次人口也落后中美新日韩等国。
塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，当地居民涌入机场，场面混乱且有目击者称有5人死亡，死因尚未明朗。捷克、意大利撤离班机皆已离境，其余多国正在安排撤侨，中俄则尚无撤离阿富汗的计划。
捷克政府26日宣布将捐赠超过200万的新冠疫苗给全球多国，其中也包含3万剂给台湾的新冠疫苗。消息传出後，捷克多位政要对此消息做出正面回应，台湾外交部也发布声明感谢捷克的支持。
斯洛伐克近日透过捐赠疫苗与宣布派代表团访台等方式来深化与台湾的互动。专家认为，这趋势不仅与该国内部政局变化有关，也凸显中国对中东欧国家的影响，不如想像中的深远。
东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。
如果兔舍也被算为笼子，那么欧盟的笼养禁令可能意味着捷克传统养兔业的终结。
克里姆林宫公布一份 "不友好国家 "新名单，美国和捷克共和国均列其中。“不友好国家”的大使馆工作将受到限制。
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