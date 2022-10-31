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位于中欧的内陆国，首都布拉格。
其前身为捷克斯洛伐克，于1993年与斯洛伐克和平分离。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。
在捷克首都布拉格，数万人走上街头，抗议不断上涨的能源价格，要求政府辞职、结束对俄罗斯的制裁。参加这次反政府示威的有极右派团体，也有极左派团体。
地点是精心选择的。在位于布拉格的中欧最古老大学，联邦德国总理发表演说，和盘托出自己对一个现代、务实欧洲的设想。不过，德国之声驻柏林记者站主任 Rosalia Romaniec 指出，肖尔茨的理念未得到捷克这一东部邻国的认可。
经过数周争论，国际核专家得以前往视察被俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站。乌军称，能击退俄军在乌东地区的攻势。
欧盟防长和外长本周在布拉格举行会议，讨论由欧盟为乌克兰部队提供培训的方案，并研究一些成员国要求禁止俄罗斯游客进入欧盟的呼吁。
捷克一家建筑公司老板尝试用3D打印机帮助乌克兰快速重建战火毁坏的基础设施。
捷克共和国宣布对大专院校中科技专业的俄罗斯学生名额设限。作为选项，学生们可以书面形式与乌克兰战争划清界限，从而获“破例”待遇。但此举可能让他们在俄罗斯面临惩罚。
包括欧盟、波兰、捷克和立陶宛等在内的近40个国家和国际组织的代表今天起连续两天协商乌克兰重建工作。乌克兰总统泽连斯基承认，乌军已经撤离在卢甘斯克地区的最后一个重要堡垒利西昌斯克。但他强调乌克兰并没有放弃。
俄乌战争的爆发，对台湾来说，也是一次难得的历史机遇：一方面，台湾所处的危险境地受到了前所未有的国际关注，另一方面，台湾对乌克兰慷慨的人道援助，也赢得了众多中东欧国家的尊重和认同。
继立陶宛之后，捷克也在考虑退出中国-中东欧国家合作平台（“16+1合作”）。捷克外长表示，该机制做出的大规模投资和互利贸易的承诺，“即使在十年之后也没有实现”。不过有看法认为，捷克此举可能会惹怒北京，继而重蹈立陶宛“覆辙”。
波兰、捷克和斯洛文尼亚三国政府首脑周二前往俄军炮火攻击下的乌克兰首都基辅，展示坚定的团结意志。与此同时，俄乌间的停火谈判得以继续。
在近期中国加大对立陶宛施压後，《金融时报》21日在报导中称美国曾建议立陶宛考虑更改台湾办事处名称来降低紧张关系，但专家却认为，此举发生的可能性不大，因为会向中国释放错误的讯息。
捷克驻中国大使佟福德日前向中国媒体表示力挺北京，这与新任外长利帕夫斯基的立场显然不同。他向媒体表示，捷克正在调整对华政策，佟福德不该发表类似言论。捷克有可能成为下一个立陶宛吗？
《浮士德的天谴》是柏辽兹为管弦乐与人声（包含合唱团）编写的作品，1846年在巴黎首演。请欣赏捷克爱乐乐团演奏的这部“传奇剧”的第三部分。
1845年秋天，柏辽兹参加了李斯特在波恩举办的贝多芬音乐节。此行激发了他创作《浮士德的天谴》的灵感。请听捷克爱乐乐团演奏的这部作品的第一部分。
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