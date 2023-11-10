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位于中欧的内陆国，首都布拉格。
其前身为捷克斯洛伐克，于1993年与斯洛伐克和平分离。
捷克政府和台湾政府周五（11月10日）签署了一项备忘录，双方将在援助乌克兰重建移动式水处理设施和气电共生能源系统两个方面开展合作。台湾外交部表示，“当乌克兰接近最终胜利时”，对其援助还将扩大到其他领域。
以布拉格之春为背景，米拉·昆德拉教会我们承受“生命中不能承受之轻”。他在上世纪70年代移居法国，流亡半生，生活于两个世界、两种语言中，向世人奉献了伟大的作品。2019年，90岁高龄的昆德拉重获捷克国籍。
正在出访捷克首都布拉格的台湾外长吴钊燮周三表示，台湾希望同中国共享台湾海峡的和平稳定，并希望获得欧洲各国的支持。
路透社引述匿名消息獨家報導，台灣外交部長吳釗燮下週將赴歐訪問，並突破性地與捷克總統同台出席外交活動，若成真料將再次引發中國不滿。捷克外交部則强調，捷克官員不會偏離既有的對台政策。
捷克众议院议长艾达莫娃率领超过150人的代表团访问台湾，27日与台湾总统蔡英文会晤后，于週二（28日）赴台湾立法院演说，发表挺台言论。她说了什麽？
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪，談及堅定支持烏克蘭、和台灣總統蔡英文通話以及是否和達賴喇嘛見面等相關問題。來看他怎麼說？
捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪表示，他很開心能接到蔡英文的祝賀電話，並強調台捷關係深厚、回答歐洲對台立場等問題。
捷克總統當選人帕維爾與台灣總統蔡英文1月30日通話後，各界都在關注捷克在他的帶領下，是否會在對中國與台灣政策上出現根本性的調整。專家告訴DW，捷克跟台灣在安全領域有深化合作的空間，而中國能對捷克做出的報復也很有限。
捷克總統當選人帕維爾30日與台灣總統蔡英文通話，結束後帕維爾表示期待未來與蔡英文見面。而其實在雙方通話之前，中國政府就企圖聯絡捷克政府，以「一中原則」為由阻止雙邊通話。
前北约军事委员会主席帕维尔当选捷克共和国的新总统。在第二轮投票中，他击败了民粹主义富豪、捷克前总理巴比斯。尽管帕维尔有过短暂的共产党员历史，但他的胜选被看作是一位亲西方政治家的胜利。
因其亲俄与亲中共立场而备受争议的捷克总统泽曼即将结束第二个任期，谁将成为他的继任者？目前在民意调查中领先的候选人是另一位备受争议的政治人物——捷克前总理巴比什。
中國遭控廣設「海外警務站」，長臂管轄施壓海外異議華人，站點據稱破百，捷克成為又一個對此做出反應的國家。該國外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）8日稱，已就此事與中國大使進行磋商。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。
在捷克首都布拉格，数万人走上街头，抗议不断上涨的能源价格，要求政府辞职、结束对俄罗斯的制裁。参加这次反政府示威的有极右派团体，也有极左派团体。
地点是精心选择的。在位于布拉格的中欧最古老大学，联邦德国总理发表演说，和盘托出自己对一个现代、务实欧洲的设想。不过，德国之声驻柏林记者站主任 Rosalia Romaniec 指出，肖尔茨的理念未得到捷克这一东部邻国的认可。
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