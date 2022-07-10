捷克高校对俄罗斯学生设限

（德国之声中文网）根据捷克教育部的一项决定，在捷克学习科技专业的数百名俄罗斯大学生将必须中止学习或转至其它专业。捷克教育部强调，此决定依据了欧盟就俄罗斯侵略乌克兰而实施的制裁。

教育部副部长维尔多娃（Radka Wildová）在给捷克各高等院校的信函中说："相关制裁的依据是立即适用的欧盟理事会条例（第833/2014号、第692/2014号、第2022/263号和第765/2006号），禁止向名单所列国家的自然人、法人和实体提供技术援助。" 根据欧委会的意见，提供高等教育和支持应用研究等均可被视为技术援助。由于捷克共和国高校有很大学术自主权，政府方面只能建议不让俄罗斯学生参加某些课程或部分课程。据捷克新闻网站Aktuálně.cz报道，维尔多瓦副部长提醒各高校，若不遵守制裁规定，它们 "有可能失去国际信誉"。

寻求解决方案

受该问题影响最大的大学之一是位于布拉格的捷克理工大学（CTU）。目前，它有约1.7万名学生，其中近800人来自俄罗斯。总务长奥尔贡尼科娃（Lucie Orgoníková）对德国之声表示，"我们致力于找到某种途径，设法满足对俄制要求，同时能让俄罗斯学生继续其学业。我们无论如何都要确保学生不会因制裁而被迫放弃学业返回俄罗斯。 "

捷克理工大学正寻求政府对俄罗斯学生名额设限的解决方案

对那些想在受制裁影响的学科（如模控学或航空专业）继续学习的俄罗斯学生，校方提供了一个机会：以给校长办公室写信的形式，表明同俄罗斯对乌克兰的侵略保持距离。有了书面表态，他们便可申请破例，继续学业。不过，奥尔贡尼科娃援引校长彼得拉切克（ Vojtech Petráček ）的一项行政令指出："这不是破例的条件，而是选项之一。"

反普京的书面表态并非条件

捷克新闻网站HlídacíPes.org采访了布吕恩（ Brünn ）理工大学信息技术学院的俄罗斯学生伊利亚。她说，"战争使我在捷克共和国的逗留变得困难。我攻读IT专业，现被认为是对俄罗斯的'技术支持'。这导致我每天都在担心会收到中止学业的决定。"

一些学生不赞同捷克当局的决定。 布拉格技术大学一名不愿透露姓名的俄罗斯学生对德国之声表示，"仅因我的护照，我就受到歧视，让我很不舒服。但我反对侵乌战争"。

其他人则希望抓住机会申请破例，以继续在 "关键学科"学习。其中一个是伊柳平（ Nikita Iryupin ）。若干天前，他刚完成学业，获软件工程学士学位，希望继续深造。他对德国之声说，"我会写这封信。但我有优势，因为我的家人也在这里。" 他公开反对俄罗斯的侵略，支持乌克兰，参与组织了捷克境内俄罗斯少数民族的大型反战示威活动，吸引了几千人来到布拉格市中心。他说："现在，我将被列入俄罗斯的叛徒名单。"

伊柳平同时承认，尽管在俄罗斯学生中，反战者占明显多数，但撰写上述 "动机信 "可能会给很多人带来麻烦。他解释说，"许多学生担心写信行为会被泄露，届时，俄政府不仅会迫害他们，而且可能还会迫害在俄罗斯的家人，就像莫斯科政府的一些反对者出国后的亲属所遭遇的一样。没一个学生愿意使自己的家人身陷险境。"

在俄面临后果

居住在捷克的俄罗斯律师普雷布拉赞斯基（ Ivan Preobraženskij ）向德国之声证实，在俄罗斯，写类似动机信的学生可能会受到起诉。他指出，根据俄罗斯目前正在讨论或已生效的法律，"最高可有五年监禁。到目前为止，我被非正式地告知，这不会发生。然而，很明显，对'危险学生'肯定会有一些限制。" 他补充说，在捷克，目前有8500名俄罗斯学生，"据我所知，捷克共和国是欧盟中实施制裁从而直接影响俄罗斯学生的唯一国家。"

观看视频 03:27 西方制裁俄羅斯有多奏效？

对俄异议人士的支持继续

捷克共和国的一些乌克兰社区代表赞成对俄罗斯人设限。设址布拉格的《乌克兰杂志》主编维肖娃（Lenka Vichova）向德国之声表示，"这是朝正确方向迈出的一步。必须让俄罗斯人感受到其政府行为的后果。如果我们不向俄罗斯提供技术以增强其军事力量，那么，我们也不应为其公民提供舒适的住宿和培训，这些人有朝一日也可能被用来对付我们。"

捷克外交部发言人兰卡·多（Lenka Do）称，尽管正式结束了签证发放，但捷克共和国将继续出于人道主义考虑发给俄罗斯公民和普京政权的反对者入境签证。

捷克共和国有支持俄罗斯民主反对派的伟大传统。两次世界大战之间，捷克斯洛伐克为成千上万逃离布尔什维克政权的俄罗斯人提供了庇护和支持，布拉格曾是欧洲 "白色移民 "中心之一。

查理大学（ Univerzita Karlova ）的鲍里斯·姆科夫中心（ Boris-Nemcov-Zentrum ）延续了这一传统。今天，多达10万名俄罗斯人居住在捷克；在普京的侵略导致的难民潮之后，在该国的乌克兰人数量估计达到了50万，其中有大约25万名难民，大部分是妇女和儿童。

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