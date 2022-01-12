捷克驻华大使支持北京冬奥 遭新外长反驳

（德国之声中文网）捷克驻华大使佟福德（Vladimír Tomšík）日前接受中国《北京日报》专访时表示，捷克总统泽曼（Miloš Zeman）在与他会面时请他要全力支持北京冬奥会，并说「毫无疑问，他是中国的朋友。」

这则去年底的报导称，佟福德透露，在他于2021年夏天回国休假期间与泽曼会面时，对方特别嘱咐要佟福德支持北京冬奥。他并夸赞「感谢中国和北京的精心筹备」，表示捷克将派出有史以来规模最大的冬奥代表团参加北京冬奥，人数预计将超过130人。

不过，力挺北京冬奥的声音传回捷克后，引发甫上任的捷克新任外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavský）的不满。后者在9日接受捷克电视台访问时表示，捷克政府正打算调整对华关系，而佟福德的发言违背政策。布拉格国际广播电台报导称，利帕夫斯基已致电佟福德，要他避免发表支持北京冬奥会的言论，显见捷克政府内对华态度已有分歧。

媒体报道，当利帕夫斯基被问到是否要撤换大使时并未直接回应，但他强调外交由政府负责，而总统是国家元首，他无法阻止大使转述总统的看法。

今年36岁的新外长利帕夫斯基被外界视为是对中俄强硬，拥护欧盟及北约的鹰派人士。台湾媒体报导称，利帕夫斯基也是友台人士，去年10月底曾与访问捷克的台湾外交部长吴钊燮共进晚餐，还曾经称台湾是捷克「重要的经济伙伴」，比中国要「多好几倍」。

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捷克总统泽曼亲中俄的态度明显，曾邀中国领导人习近平访问布拉格，但在捷克政治体制中，总统象征性作用较大，虽能指派总理但没有太多实权。

新政府计划扭转泽曼的友中路线，重新审视对中国和俄罗斯的关系，并强化与民主伙伴的关系。目前由新总理费亚拉（Petr Fiala）领导的中间偏右联合政府包含了5个政党组成，其中包括曾多次高调访问台湾的布拉格市长贺瑞普（Zdeněk Hřib）所属的「海盗党」。

（综合报道）

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