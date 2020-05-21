捷克议长决心访台 北京斥侵犯主权

(德国之声中文网) 捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）周二 (6月9日)表示，他将于8月随商业代表团前往台湾，以兑现已故前议长柯加洛（Jaroslav Kubera）的计划。此举立刻引发中国的批评。

维特齐说:「我将去台湾。我相信这是正确的决定。」他说自己将进行为期7天的访问，完成已故捷克总统哈维尔 (Vaclav Havel)的遗愿。

哈维尔是1989年捷克天鹅绒革命推翻前捷克斯洛伐克共产主义的的人权斗士和异见领袖。

身为右翼反对党公民民主党成员的他强调:「如果政府的外交政策没有发挥这个作用，如果它不支持人权和自由，那么议会就应该突出这个外交政策的特点。」

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消息一出，中国驻布拉格大使馆周二警告说，此行将破坏中捷未来的合作，说「有关访台活动将是对『台独』分裂势力和分裂活动的公然支持，严重侵犯中国国家主权和领土完整。」

泽曼的发言人奥夫恰切克(Jiri Ovcacek)周二将维特齐此行比作访问乌克兰东部的顿涅茨克共和国，这个乌克兰东部与俄罗斯接壤，由亲俄武装分子在2014年4月7日攻占顿涅茨克后宣布成立的国家。

捷克前议长柯加洛原本规划在2月访台，却不幸在出发前猝死。他生前曾收到一封署名中国驻捷克大使馆的信，信中威胁如果访台，汽车制造商Škoda、经营消费金融的捷信集团（Home Credit）、佩卓夫钢琴（Petrof）等仰赖中国市场的捷克企业将付出代价。

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捷克媒体称，这封信是受亲华、亲俄的捷克总统泽曼(Milos Zeman)办公室主任委托所写。泽曼否认了这一指控。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)