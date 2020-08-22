“捷克毋需在乎中国”

（德国之声中文网）捷克参议院议长米洛斯·维斯特奇尔 (Milos Vystrcil) 将于8月30日至9月4日率领90多人的代表团访问台湾，并与蔡英文总统会面。代表团中，包括台北友好城市、捷克首都布拉格的市长贺瑞卜(Zdenek Hrib)以及企业界、文化界和学术界人士。

经济合作毫无疑问将是这次访问的首要议题，代表团成员将会出席台捷经贸投资论坛以及美国在台协会(AIT)主办的供应链合作论坛，讨论如何促进与理念相近的伙伴加强在全球供应链方面的合作，以及智能物联网和绿色经济等话题。

维斯特奇尔还将在台湾立法院发表演说，而他也将是第一位在台湾立法院发表演说的非邦交国议长。这个代表团也是捷克自1993年建国以来，级别最高，规模最大的访台代表团。

此次出行，在美国国务卿蓬佩奥访问欧洲两周之后，而几乎与中国外长王毅访问西欧五国同一时段，在中美角力的大背景之下，是一次来自布拉格高调的表态，一次对北京红线大动作的挑战。

与德国等其他欧洲国家在中美争端之中保持中立的态度相比，这个人口近1100万的中欧小国似乎在台湾问题上有异常坚定的立场，也并不担心由此激怒北京可能带来的经济和政治反制。

"中国对于捷克可以施加惩罚的空间其实非常小", 布拉格国际事务协会中国研究项目负责人卡拉斯科娃（Ivana Karásková）对德国之声说。

国际事务协会近期刚刚发布的政策文件《中国在中欧的胡萝卜加大棒策略》 ，详细分析了中国在包括捷克在内的中欧四国是如何运用软硬兼施和恩威并重的方式施加在政治和经济领域的影响力的。但从近况来看，中国在捷克不管是使用胡萝卜还是大棒，都无法起到很大的作用。

卡拉斯科娃解释说, 中国在2012年左右开始在战略上对捷克有所重视，通过捷克国内的政客和商人施加影响，而在捷克政界当中，中国利益的最大代理人就是国家总统泽曼（Milos Zema）。泽曼曾在不同场合表示，中国将会为捷克带来数十亿美元的投资，而这一承诺至今没有成为现实。

"中国和捷克之间的经济合作其实很少"，卡拉斯科娃说，"如果中国进行反击的话，一些公司可能会难于应对，但如果我们进一步分析的话，捷克大的公司受到的影响也不会很大"。

捷克参议院前议长库贝拉（Jaroslav Kubera）原计划今年2月访问台湾，却不幸在出发前猝死。而根据路透社报道，中国大使馆曾发信给捷克总统府威胁说，如果库贝拉访台，在华的捷克企业将为此付出代价，其中包括大众公司旗下的斯柯达和消费金融企业捷信集团。

但卡拉斯科娃分析说，斯柯达是大众旗下的公司，因此本质上是一家德国公司，而中国对一家德国公司进行报复的可能性，尤其是在中欧峰会还未召开的情况之下，非常小。而捷信集团其实是注册在荷兰的，因此也无法成为北京针对捷克公司进行打击的目标。 此外，北京还可能会威胁限制到捷克旅行的中国游客，但目前正是疫情期间，本身来自中国大陆的游客也无法进入欧洲，因此对布拉格的影响微乎其微。

捷克查尔斯大学的经济学专家塞梅拉克 （Vilém Semerák）运用经济模型模拟了北京对捷克实行经济反制后的最坏情况，指出"如果捷克失去所有来自中国的资金注入以及中国停止对捷克的商品和服务输入的话，对捷克的影响很小。捷克出口到中国的商品占到捷克出口总额的1.2%至1.3%，服务业的话，大约占到2.3%，也就是说如果是最坏的情况，捷克GDP会有1%的下降。"塞梅拉克对德国之声解释说，"当然建立的模型不可能是完美的，但可以看出影响的整体规模很小"。

而在政治层面上，捷克也并不需要中国。 "捷克和中国在政治层面上的合作非常有限", 卡雷斯科娃说， "在国际层面上，我们并没有共同的议程，比如我们并不关心气候变化。这和德国还不一样，德国需要积极寻求和中国的合作，但气候变化并不是捷克政治的重点"。

泽曼总统对参议长访台表示反对，并发表声明说这是"系统性破坏国家利益"及"破坏捷中关系"。但在捷克参议院的投票中，维斯特里奇议长访问台湾提案曾以50票对1票的压倒性票数通过。

8月20日，欧洲议会对华关系小组主席毕蒂科费（Reinhard Bütikofer）和副主席斯皮拉基（Maria Spyraki）也致信中国驻欧盟大使张明，表示欧盟成员国和议员有权在不受中国干涉的情况下与台湾发展经济、文化等关系，欧盟也将对中国"干预"捷克政团访问台湾一事表示关注。

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