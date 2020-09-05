 捷克核电站招标排除中企 北京表示不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2021

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时政风云

捷克核电站招标排除中企 北京表示不满

捷克在5G建设上排除中国电信公司后，另一国家重大建设在安全部门建议下也排除中企竞标。另一方面，台湾和布拉格的关系则越走越近。

Tschechien Xi Jinping & Milos Zeman in Prag

捷克总统泽曼（Milos Zeman）一直热衷于与中国建立更紧密的关系，但一些酝酿中的项目从未实现，而其他项目则因2018年中国投资公司华信能源 (CEFC)爆发问题受到影响，华信过去一直是捷克资产的主要收购者。图为泽曼与习近平2016年签定协议的画面。

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在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。

布拉格市长去年弃北京改与台北缔结，触怒中国。他这次随捷克议长到访台湾，强调「一中政策」具诠释弹性，又批评中方没有兑现投资承诺。

面对中国外长王毅的威吓，正在访问台湾的捷克议长维斯特奇尔以行动表态：与总统蔡英文会面。他希望此行为其他欧盟成员国起带头作用，并承诺会持续支持台湾。

美国前总统肯尼迪1963年在西柏林发表「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)演说，以此激励被东德共产党包围的西柏林人民。如今捷克议长也在台湾如法炮制说出「我是台湾人」。北京会如何反应?

(德国之声中文网) 中国驻捷克大使馆周四 (1月28日)对捷克政党领导人以国家安全为由，不允许中国企业参与新建核电站项目竞标提出抗议。

捷克领导人周三原则上同意，不让中国竞标建设约1200兆瓦的核电站。理由是捷克安全部门表示，捷克可能会因此承受来自北京的压力。

中国驻捷克大使馆在网站上表示：「中方坚决反对捷方泛化国家安全概念，对中国企业进入捷克市场設置人为障碍。」

中国使馆对中企可能被排除在外表示 「严重关切」，并「敦促捷方切实恪守市场经济和公平竞争原则」。

捷克政府拟在杜科瓦尼核电站新机组建设项目，这是捷克几十年来最大的投资，价值数十亿美元，吸引中国通用核电（CGN）与法国、韩国、美国和俄罗斯企业竞标。

目前捷克原则上已排除中企参与竞标，但未排除俄罗斯企业参与，北约和欧盟国家的安全机构对此感到忧心。

路透社报导，负责这个项目的捷克能源(CEZ)由捷克官方持有多数股份，目前捷克政府尚未最终确定开标的条件。

2018年，捷克网络安全监督机构发出警告，禁止在关键基础设施中使用华为和中兴通讯生产的设备。此外捷克议长去年访问台湾，也激怒了中国。中捷关系受到极大挑战。

Taiwan Taipeh Pressekonferenz Zdenek Hrib Bürgermeister von Prag

布拉格市长贺吉普曾多次受访表示中国不可靠。在北京的威胁下，他仍持续与台北保持相当友好的关系。

台湾和布拉格关系升温

根据台湾外交部27日发布的消息，捷克布拉格市长贺吉普（Zdeněk Hřib）举行记者会，宣布将与台湾深化互惠伙伴关系，在科学及教育领域促进实质合作，内容包括基础教育数位化、科技创新及气候变迁认知等。

新闻稿写道，台捷近年来在科技合作日益密切，双方签有科学合作协定及资讯交换合作了解备忘录，并说台方将「致力提升与捷克的全面性民主伙伴关系」。

观看视频 02:50

捷克议长：我是台湾人

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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