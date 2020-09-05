捷克核电站招标排除中企 北京表示不满

(德国之声中文网) 中国驻捷克大使馆周四 (1月28日)对捷克政党领导人以国家安全为由，不允许中国企业参与新建核电站项目竞标提出抗议。

捷克领导人周三原则上同意，不让中国竞标建设约1200兆瓦的核电站。理由是捷克安全部门表示，捷克可能会因此承受来自北京的压力。

中国驻捷克大使馆在网站上表示：「中方坚决反对捷方泛化国家安全概念，对中国企业进入捷克市场設置人为障碍。」

中国使馆对中企可能被排除在外表示 「严重关切」，并「敦促捷方切实恪守市场经济和公平竞争原则」。

捷克政府拟在杜科瓦尼核电站新机组建设项目，这是捷克几十年来最大的投资，价值数十亿美元，吸引中国通用核电（CGN）与法国、韩国、美国和俄罗斯企业竞标。

目前捷克原则上已排除中企参与竞标，但未排除俄罗斯企业参与，北约和欧盟国家的安全机构对此感到忧心。

路透社报导，负责这个项目的捷克能源(CEZ)由捷克官方持有多数股份，目前捷克政府尚未最终确定开标的条件。

2018年，捷克网络安全监督机构发出警告，禁止在关键基础设施中使用华为和中兴通讯生产的设备。此外捷克议长去年访问台湾，也激怒了中国。中捷关系受到极大挑战。

台湾和布拉格关系升温

根据台湾外交部27日发布的消息，捷克布拉格市长贺吉普（Zdeněk Hřib）举行记者会，宣布将与台湾深化互惠伙伴关系，在科学及教育领域促进实质合作，内容包括基础教育数位化、科技创新及气候变迁认知等。

新闻稿写道，台捷近年来在科技合作日益密切，双方签有科学合作协定及资讯交换合作了解备忘录，并说台方将「致力提升与捷克的全面性民主伙伴关系」。

观看视频 02:50 捷克议长：我是台湾人

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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