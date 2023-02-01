捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話

台捷關係有望更加深化 專家：中國報復選項有限

捷克總統當選人帕維爾與台灣總統蔡英文1月30日通話後，各界都在關注捷克在他的帶領下，是否會在對中國與台灣政策上出現根本性的調整。專家告訴DW，捷克跟台灣在安全領域有深化合作的空間，而中國能對捷克做出的報復也很有限。