 捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話 | 在线报导 | DW | 02.02.2023

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捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話

捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪表示，他很開心能接到蔡英文的祝賀電話，並強調台捷關係深厚、回答歐洲對台立場等問題。

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