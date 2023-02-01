捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話

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捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪表示，他很開心能接到蔡英文的祝賀電話，並強調台捷關係深厚、回答歐洲對台立場等問題。
捷克總統當選人帕維爾與台灣總統蔡英文1月30日通話後，各界都在關注捷克在他的帶領下，是否會在對中國與台灣政策上出現根本性的調整。專家告訴DW，捷克跟台灣在安全領域有深化合作的空間，而中國能對捷克做出的報復也很有限。
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪，談及堅定支持烏克蘭、和台灣總統蔡英文通話以及是否和達賴喇嘛見面等相關問題。來看他怎麼說？
捷克總統當選人帕維爾30日與台灣總統蔡英文通話，結束後帕維爾表示期待未來與蔡英文見面。而其實在雙方通話之前，中國政府就企圖聯絡捷克政府，以「一中原則」為由阻止雙邊通話。
前北约军事委员会主席帕维尔当选捷克共和国的新总统。在第二轮投票中，他击败了民粹主义富豪、捷克前总理巴比斯。尽管帕维尔有过短暂的共产党员历史，但他的胜选被看作是一位亲西方政治家的胜利。
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