捷克总统泽曼因病不能履行公务  

（德国之声中文网）捷克参议院议长维斯特奇尔 (Milos Vystrcil) 援引布拉格医院的一份声明表示，泽曼总统因健康原因无法视事。泽曼现年 77 岁，在该医院接受治疗近两周。声明称，极难作长期预测。维斯特奇尔议长明确表示，泽曼总统“不太可能”在数星期后恢复工作。

参院院长维斯特奇尔推动总统权力移交

泽曼总统目前在布拉格中央军事医院重症监护室接受治疗。有关他的病情，外界所知甚少。据捷克媒体报道，泽曼患严重肝病。维斯特奇尔议长及医院方面均未就此置评。

新政府组建受阻

在捷克共和国，总统主要扮演礼仪性角色。不过，泽曼住院正值政治敏感时期。他不能履政使新政府组建受阻。依据捷克宪法，组建政府须经国家元首授权。

现在，议会必须决定，是否应援引宪法将总统职权移交给另一位国家代表。根据宪法，议会两院可以简单多数暂停现总统职务。

10 月 10 日，即大选后的第二天，泽曼被紧急送往医院。此次大选中，自由保守反对派联盟在众议院 200 个席位中赢得 108 个席位的绝对多数。现任总理巴比斯（ Andrej Babis ）阵营以微弱票数落败。不过，他的民粹主义政党 ANO 仍保持议会第一大党地位。

选举前，泽曼总统曾宣布，会授权议会最大的单一政党负责组建新政府。根据选举结果，ANO将再度获得授权。然而，巴比斯选后表示，无意接受组阁授权。

（德新社，路透社）

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