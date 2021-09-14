 捷克总统泽曼因病不能履行公务   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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时政风云

捷克总统泽曼因病不能履行公务  

捷克一医院的主治大夫称，身患重病的泽曼目前无履行公务能力。现在，这位捷克总统可能会被免职。 

Tschechien Präsident Miloš Zeman | 2018

米洛斯·泽曼（Milos Zeman）总统 

（德国之声中文网）捷克参议院议长维斯特奇尔 (Milos Vystrcil) 援引布拉格医院的一份声明表示，泽曼总统因健康原因无法视事。泽曼现年 77 岁，在该医院接受治疗近两周。声明称，极难作长期预测。维斯特奇尔议长明确表示，泽曼总统“不太可能”在数星期后恢复工作。 

Tschechien Präsident Miloš Zeman | Milos Vystrcil

参院院长维斯特奇尔推动总统权力移交 

  

泽曼总统目前在布拉格中央军事医院重症监护室接受治疗。有关他的病情，外界所知甚少。据捷克媒体报道，泽曼患严重肝病。维斯特奇尔议长及医院方面均未就此置评。 

新政府组建受阻  

DW.COM

捷克议长在北京威吓下访问台湾，不仅引发国际外交风波，在捷克政界也掀起唇枪舌战，这会否影响捷克对华政策？

在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。

在捷克共和国，总统主要扮演礼仪性角色。不过，泽曼住院正值政治敏感时期。他不能履政使新政府组建受阻。依据捷克宪法，组建政府须经国家元首授权。 

现在，议会必须决定，是否应援引宪法将总统职权移交给另一位国家代表。根据宪法，议会两院可以简单多数暂停现总统职务。    

10 月 10 日，即大选后的第二天，泽曼被紧急送往医院。此次大选中，自由保守反对派联盟在众议院 200 个席位中赢得 108 个席位的绝对多数。现任总理巴比斯（ Andrej Babis ）阵营以微弱票数落败。不过，他的民粹主义政党 ANO 仍保持议会第一大党地位。    

选举前，泽曼总统曾宣布，会授权议会最大的单一政党负责组建新政府。根据选举结果，ANO将再度获得授权。然而，巴比斯选后表示，无意接受组阁授权。 

（德新社，路透社）  

 

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