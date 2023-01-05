捷克总统大选：前总理巴比什成热门人选

（德国之声中文网）民粹主义者、亿万富翁巴比什（Andrej Babis）在8名候选人中处于民意领先地位，竞争接替泽曼（Milos Zeman）担任捷克总统。在捷克，总统首先是一个象征性的国家元首职位。

巴比什最近在一起欺诈案审判中被宣告无罪，这增加了他在周五（1月13日）和周六（1月13日）的第一轮总统选举中获胜的机会。 如果没有候选人赢得多数票，其中前两位将在两周后进行决赛。

备受争议的泽曼的第二个也是最后一个五年任期将于3月8日结束。泽曼因其亲俄立场——直到2月24日俄罗斯入侵乌克兰——以及支持与中国建立更紧密的关系而导致全国民众立场分裂。 延申阅读：画饼难充饥 捷克据称有意退出“16+1合作”

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泽曼是第一位由民众投票选出的总统。之前的两位总统，哈维尔和克劳斯都由国会议员选出。让我们来看看本次选举的情况。

总统的权力

根据捷克宪法，总统有权批准总理人选，并任命中央银行董事会成员。总统还在上议院的批准下任命宪法法院法官。

除此之外，总统没有什么行政权力，国家由总理（目前是保守派的菲亚拉）组建和领导的政府管理。

捷克现任总理菲亚拉

丑闻缠身的热门人选

68岁的巴比什在政治上一直是个争议人物。 与他的政治盟友泽曼一样，他喜欢激烈的反移民言论，这使他与以反移民著称的匈牙利总理欧尔班成为盟友。

在竞选期间，巴比什倾向于回避乌克兰战争话题，表示他想专注于国内问题，包括他批评的当前五党执政联盟领导下的高通胀率。

与泽曼一样，巴比什也是一个欧洲怀疑论者。他一直批评欧盟应对气候变化的计划，认为这将损害捷克的经济，并导致能源价格飙升。

一系列丑闻并没有损害他的民意支持率，特别是在他的基础选民即年长选民之中。2019年，25万人两次走上街头——这是自1989年反共产主义的天鹅绒革命以来最大规模的政治示威活动，要求丑闻缠身的巴比什下台，其中包括其前商业帝国所涉欧盟补贴利益冲突。

巴比什领导的党派在经历了内部动荡和对新冠疫情初期的混乱反应之后，在2021年10月的议会选举中失利。由五个政党组成的执政联盟组建了新政府。

在这次选举之前，这位捷克富商受到另一桩丑闻的冲击：国际调查记者联盟正在调查的“潘多拉文件”将他和其他数百名富人与海外账户联系起来。他否认有不法行为。

布拉格的一家法院周一（1月9日）宣布巴比什在涉及欧盟补贴的200万美元案件中的欺诈指控不成立。检方仍可上诉。巴比什没有认罪，并一再表示对他的指控是出于政治动机。

在1989年带来民主的天鹅绒革命之前，出生于斯洛伐克的巴比什是一名共产党员。在斯洛伐克，他被指控与共产主义时代的秘密警察合作。他对此予以否认。

两个主要挑战者

北约最高军事机构——北约军事委员会前主席帕维尔（Petr Pavel）、退役陆军将军和曾任布尔诺孟德尔大学校长的内鲁多瓦（Danuse Nerudova）是巴比什的主要挑战者。

这两位政治新人完全赞同捷克对乌克兰反抗俄罗斯入侵的军事和人道主义支持，并认为捷克共和国的未来与欧盟和北约的成员资格有关。

在2015-2018年在北约任职之前，现年61岁的帕维尔曾担任捷克军队的总参谋长。当此乌克兰抵抗俄罗斯入侵的战争时期，他认为自己是捷克总统职位的合适人选。

2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛后，帕维尔在2015年接受美联社采访时说，北约成员国应投入更多国防预算，进行更多联合军事演习，并在面对俄罗斯的行动时立场坚定。

作为前南斯拉夫战争期间联合国维和特派团（联保部队）的成员，他在1993年帮助法国维和人员撤离，为此他获得了法国战争十字勋章。

民调显示，他有望与巴比什一起进入捷克总统选举的第二轮。

44岁的内鲁多瓦是一位经济学家，很受年轻人欢迎。许多人认为她是斯洛伐克广受欢迎的总统卡普托娃的捷克版本——卡普托娃是斯洛伐克首位女总统。

民意调查显示，内鲁多瓦的竞选活动最近有些疲乏。但在候选人之一、工会领导人斯特雷杜拉（Josef Stredula）退出竞选并要求他的支持者投票给内鲁多瓦之后，她可能获得更多选民支持。

民意调查显示，其余五位候选人都没有机会进入第二轮。他们之中包括前外交官和哈维尔总统的顾问菲舍尔（Pavel Fischer），他在上一届2018年总统选举中排名第三，以及巴斯塔（Jaroslav Basta），他作为捷克反移民主力——自由和直接民主党的成员参加总统竞选。

（美联社）

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