捷克总理：中国大使语出威胁 北京应换人

(德国之声中文网)在1月中国驻布拉格大使馆致捷克总统办公室的信中称, 若捷克的资深议员按原订计划到访台湾, 北京将会对在中国营运的捷克公司进行报复。

中国大使在1月10日发出的信中称, 如果捷克参议院议长柯佳洛(Jaroslav Kubera)访台，捷克在中国的公司, 例如大众公司的子公司-斯柯达汽车和国际非银行金融机构-捷信或会受到影响。

但柯佳洛在预定的行程前，于1月20日逝世, 未能成行。捷克电视台报导称, 他的接班人米洛斯·维斯特里奇 (Milos Vystrcil) 向中方表明, 应委任新的驻捷克大使; 而总理巴比斯亦支持此建议。

捷克电视台引述总理巴比斯指, “那个人相当与众不同, 但他所写的, 是完全不能接受的, 我们必须反对它。”

包括曾推中捷合作的总统米洛什·泽曼 （Milos Zeman）在内, 四位捷克政界领袖将於周三会面, 讨论外交政策。外界预期， 会晤期间也将谈及这一话题。

由于布拉格市政府支持西藏，并就北京对台湾的政策要求改变与北京市签署的友好城市协议, 两国之间外交关系自去年开始降温。

中国解除了与布拉格的友好城市关系, 而布拉格则与台北谛结友城协议。中方坚称, 台湾是中国不可分割的一部分, 但台湾拒绝北京提出的 ''一国两制'' 模式。巴比斯政府重申, 他们支持 ''一个中国政策''。

台湾外交部於周二发表声明称, 尽管受到北京的威胁, 但台湾仍会深化与捷克的双边交流与合作。

上次中捷双方出现隔阂事缘捷克网络安全部监察员警告, 使用由中国电讯巨头华为与中兴所提供的网络技术会带来风险。

周正豪/叶宣（路透社）