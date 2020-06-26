捷克大规模出售二战防御工事 

（德国之声中文网） 1930 年代末，当时的捷克斯洛伐克在与纳粹第三帝国的交界地带建起庞大防御工事网。虽然，这些工事直到1938 年 9 月仍未竣工，但同边境地区的山脉相结合，在纳粹将领们眼里，它们仍构成一巨大障碍。

当时，布拉格政府发起总动员，征召了 110 万士兵，武装力量已做好作战准备。然而，英国首相张伯伦（Neville Chamberlain ）和法国总理达拉第（Edouard Daladier）还是于 1938 年 9 月 29 日至 30 日在慕尼黑与希特勒达成一项协议。协议规定，捷克斯洛伐克必须将与德国接壤地区几乎全部割让给第三帝国。大量德国少数民族居住在该地区。

由此，捷克斯洛伐克边境防御工事差不多皆尽落入纳粹之手。而没有了它们，国家在军事上无能为力，使得纳粹军队于 1939 年 3 月 15 日轻易占领“捷克共和国的其余部分”。吊诡的是，1945 年春，这些防御工事竟成为德国占领者的工具，阻挡苏联红军。沿着要塞的战斗大大减缓了苏军推进速度，夺走了成千上万红军官兵的生命。

2000年以来，作为捷克斯洛伐克法理继承者的捷克共和国的军队逐步放弃这一防御工事网。该国国防部新闻局的斯科拉（ Petr Sykora）在接受德国之声采访时解释说，这些防御工事可转让给地方上，也可出售给个人。他告知， “我们的领土上共登记有 4993 个战前时期的小型战斗掩体”。

无军事价值

斯卡拉指出，鉴于它们今天已不再有任何军事意义，几乎三分之一的工事已经易主。他说， “每年都有数十个设施作了所有权意义上的交易。到目前为止，我们已转让或出售了 1767 个轻型碉堡、112 座重型防御工事。”

1938 年 10 月苏台德地区被占领后，德国国防军军官评估布达要塞

捷克军队有意出售几乎所有防御工事，或免费提供给地方政府使用。 斯科拉表示，“军队将只保留若干设施自用，例如用作储藏室” ；或者，留下一些较大的碉堡，比如，原因是，那里有一个监测核爆炸的地震台。

销售数量年年增加

捷克军队网站上待售防御工事数量年年增加。斯科拉透露，售价通常在1000 到几万欧元之间。最常见的是俗称诺皮克（Ropik）的小地堡。在一些特别有吸引力的地区，例如南摩拉维亚米库洛夫（Mikulov）周围的葡萄种植区，包括地产在内，这种地堡能以４倍价格出售。

因是公开拍卖，最终售价可能会更高。尽管如此，购买热情只增不减。国防部新闻局另一工作人员告知， “目前的报价包括了前边境防御工事里的 22个”。

旅游热点

一些设施修葺一新，用作博物馆，颇受捷克国内外游客欢迎。吸引了最多访客的是位于同波兰接壤的苏台德山脉脚下克拉利基（Kraliky）北郊的胡尔卡炮台。

捷克斯洛伐克防御工事志愿社区负责人拉邦（ Martin Rabon）告诉德国之声，仅今年 7、 8两个 月，该炮台就分别迎来2万多名游客。他指出，很大原因也在于，该炮台位于布拉格和多尔尼莫拉瓦（ Dolni Morava ）滑雪区之间的主干线旁，是唯一一个全年向游客开放的前二战防御工事。他领导的这个志愿者组织已工作了30年。

独一无二的纪念标志

拉邦原则上不反对将这些二战防御工事出售给私人，但指出，有些工事无法抵达，而且相关所有权问题往往未能澄清，因此，对个人来说， “买这样的东西是荒唐的”。一段时间来，找他征询意见的有意购买者越来越多。他称， “我们建议潜在买家首先要确保相关设施周围的土地权。”

翻修过的布达要塞成为受保护建筑

另有一些工事，例如，拉邦所领导的捷克斯洛伐克防御工事之友会也一并照看的布达要塞，已成为捷克共和国文化古迹。拉邦说：“作为整体，该防线不是受保护建筑，因此，军队放弃那些堡垒是合乎逻辑的。但这些独特纪念标志的未来命运必须得到确保。因为，它们是1930 年代后期捷克人保卫共和国的爱国热忱的见证。”

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