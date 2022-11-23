 捷克外長：中國向我保證關閉了海外警站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2022

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捷克外長：中國向我保證關閉了海外警站

中國遭控廣設「海外警務站」，長臂管轄施壓海外異議華人，站點據稱破百，捷克成為又一個對此做出反應的國家。該國外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）8日稱，已就此事與中國大使進行磋商。

中國「海外警務站」被指用於施壓海外異議人士（示意圖）。

中國「海外警務站」被指用於施壓海外異議人士（示意圖）。

（德國之聲中文網）中國「海外警務站」事件持續發酵。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）週四（12月8日）表示，中方已經向他保證，關閉了其位於布拉格的2個「警務站」。

「捷克外交部門已經多次向中方提出『警務站』的問題。」捷克外長利帕夫斯基向法新社表示：「我與中國大使本週討論了這個問題，他向我保證，捷克的已經關閉了。」

根據捷克《獨立日報》（Denik N）的報導，中國位於捷克的「海外警務站」都設於首都布拉格。今年10月，該報與捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）共同報導了中國在捷克的「海外警務站」報導，是首家揭露此事的當地媒體。

捷克外長透露，中方表示在布拉格的警站已經關閉（資料照片）。

捷克外長透露，中方表示在布拉格的警站已經關閉（資料照片）。

「解析中國」當時表示，這些「警務站」的活動違反了它們所在國家的法律和國際法。該智庫引述布拉格「警務站」負責人之一的陳金妹所說，她稱，這些站點「自2018年9月28日正式啟用以來，取得了多項工作成果...最主要的是嚴格遵守共產黨關於涉外中國公民的法律法規和政策方針。」

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」9月曾發布調查報告，指控中國在世界各地建立了54個所謂的「海外警務站」，藉此監視、施壓、勸返海外異議人士。報告引發多國不滿，陸續啟動調查。過去2個月，荷蘭愛爾蘭陸續下令關閉該國境內的中國「警務站」，加拿大與德國警方也展開類似調查。

12月初，「保護衛士」發布最新追蹤報告《巡邏與勸服》（Patrol andPersuade），將中國「海外警務站」的數字更新至全球53個國家、至少102個據點。

對於外界的指控與質疑，中國否認在境外設立非法警局，並表示這些站點是為海外國民提供服務，譬如執行駕照更新等。11月，中國外交部11月曾向美國有線電視（CNN）表示：「我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。以此作為藉口抹黑中國是不可接受的。」

對於捷克外交部長的有關發言，中國駐捷克大使館等官方機構至截稿前未有公開回應。

（法新社、保護衛士等）

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