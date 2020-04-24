 捷克国会批北京干涉内政 压倒性支持议长访台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2020

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时政风云

捷克国会批北京干涉内政 压倒性支持议长访台

根据捷克宪法，参议院议长的位阶仅次于总统，如果议长维特齐顺利访台，象征捷克和台湾关系提升。这将不是北京所乐见的状况。

Tschechien Prag 2018 | Jaroslav Kubera, ODS (picture-alliance/dpa/Josef Horazny/CTK)

捷克前议长柯佳洛原定今年2月率团访台，没想到行前却离奇死亡。

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已故捷克前议长库贝克 (Jaroslav Kubera)遗孀指控中国威胁库贝克不要访问台湾是导致他猝死的主因。德国之声专访捷克智库的中国专家。请他解析这个指控背后，捷克政坛的中国路线之争与北京对布拉格施加的影响力。 (30.04.2020)

捷克总理安德烈·巴比斯 (Andrej Babis) 称, 在中国大使馆向捷克当局发出威胁信後, 中国应该委任新的驻捷克大使; 而两国关系亦可能因此更紧张。 (10.03.2020)

路透社看到的一封外交信函显示，北京曾威胁捷克，若该国参议院主席执意按计划访问台湾，就将制裁捷克在华企业。 (19.02.2020)

(德国之声中文网) 根据《捷克今日报》，捷克参议院周三(5月20日)以压倒性票数通过决议，支持议长维特齐（Miloš Vystrčil）率团访问台湾。

当时在场的52位参议员中有50位对该决议投了赞成票。参议员，也是前总统候选人希尔斯(Marek Hilšer) 表示，捷克是一个独立、自由和民主的国家，「不该被其他国家勒索，尤其是独裁国家」。

捷克参议院随后也发表决议声明，强调拒绝2020年1月10日中国大使馆的威胁信，表示该信函形式和内容均不符合标准外交，是「干涉捷克内政」。

声明也突出了捷克内部的矛盾，不只捷克外交部没有收到该外交信函，亲中的捷克总统泽曼（Miloš Zeman）办公室也未与政府协调一致的外交政策。

声明最后提到，议会代表团访台行程符合捷克长期外交政策利益，参议院议长将率领企业代表团出行。

神秘的议长之死

捷克参议院前议长柯加洛（Jaroslav Kubera）原订2月访台，却不幸在出发前猝死。一封由中国大使馆署名、威胁他访台将对捷克企业报复的信经媒体披露后震惊捷克政坛。

柯加洛遗孀更出面指控先生死亡与中国威胁有直接关系。德国之声日前访问专家，他揭露捷克亲中派可能与中国大使馆合谋。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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