捷克国会批北京干涉内政 压倒性支持议长访台

(德国之声中文网) 根据《捷克今日报》，捷克参议院周三(5月20日)以压倒性票数通过决议，支持议长维特齐（Miloš Vystrčil）率团访问台湾。

当时在场的52位参议员中有50位对该决议投了赞成票。参议员，也是前总统候选人希尔斯(Marek Hilšer) 表示，捷克是一个独立、自由和民主的国家，「不该被其他国家勒索，尤其是独裁国家」。

捷克参议院随后也发表决议声明，强调拒绝2020年1月10日中国大使馆的威胁信，表示该信函形式和内容均不符合标准外交，是「干涉捷克内政」。

声明也突出了捷克内部的矛盾，不只捷克外交部没有收到该外交信函，亲中的捷克总统泽曼（Miloš Zeman）办公室也未与政府协调一致的外交政策。

声明最后提到，议会代表团访台行程符合捷克长期外交政策利益，参议院议长将率领企业代表团出行。

神秘的议长之死

捷克参议院前议长柯加洛（Jaroslav Kubera）原订2月访台，却不幸在出发前猝死。一封由中国大使馆署名、威胁他访台将对捷克企业报复的信经媒体披露后震惊捷克政坛。

柯加洛遗孀更出面指控先生死亡与中国威胁有直接关系。德国之声日前访问专家，他揭露捷克亲中派可能与中国大使馆合谋。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)