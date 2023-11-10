捷克与台湾签署备忘录 合作援助乌克兰重建

（德国之声中文网）捷克政府和台湾政府周五（11月10日）签署了一项备忘录，将合作援助乌克兰的重建工作。捷克政府的一位高级特使称赞台北是"伟大的盟友"，尽管双方没有正式的外交关系。

在遭到俄罗斯入侵之后，乌克兰在台湾赢得了广泛的同情，许多台湾人认为乌克兰的局势与台湾所面临的来自中国的威胁有相似之处。

台湾已为乌克兰人道救援捐款1亿多美元，并加入了西方主导的对俄制裁。莫斯科将其在乌克兰的侵略称为"特别军事行动"。

台湾和捷克共和国之间的这份协议由双方驻对方首都的事实上的大使签署，双方将在援助乌克兰重建移动式水处理设施和气电共生能源系统两个方面开展合作。

捷克政府乌克兰事务特使科佩奇尼（Tomas Kopecny）在台北出席了签字仪式，他说捷克"与台湾有着如此紧密的联系"。

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科佩奇尼在台湾外交部举行的签署仪式上说："我们非常高兴，为捍卫我们（民主价值）正在前线作战的国家乌克兰，得到我们伟大的盟友和朋友台湾的携手支持。"

除梵蒂冈外，台湾与任何欧洲国家都没有正式外交关系。

但中欧和东欧国家一直特别愿意对台湾表示支持--尤其是在俄罗斯入侵乌克兰之后。这些支持无视北京对此类接触的愤怒，减轻了台湾在国际外交上遭受的孤立。

中国拒绝谴责俄罗斯2022年2月对乌克兰发动的入侵，并一直和俄罗斯保持着密切的关系，尽管中国也派遣了特使帮助寻求和平的方案。

出席签署仪式的台湾外交部政务次长李淳表示，"当乌克兰接近最终胜利时"，对其援助还将扩大到其他领域，以帮助乌克兰人民恢复正常生活。

李淳说，"只有民主国家团结一致，才能惩罚和阻止专制国家再次做出同样的错误决定。"

（路透社）

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