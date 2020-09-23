据称美国将中芯国际列入黑名单 中芯表示不知情

（德国之声中文网）路透社周六报道，美国对中国最大芯片制造商中芯国际实施出口限制，原因是该企业供应的设备可能被用于军事用途。根据路透社取得的美国商务部周五签发的文件，中芯国际及其供应商必须申请出口许可。

中芯国际则表示并未收到官方有关出口管制的通知，并表示该公司与中国军方毫无关系。

路透社报道称，美国商务部周六拒绝对此事置评，只透露商业部下属的工业安全局（BIS）“不断监视和评估可能威胁美国国家安全和外交政策利益的潜在风险”。

本月初，路透社曾独家报导，特朗普政府正考虑是否将中国芯片制造商中芯国际（SMIC）列入一份贸易限制的“实体名单”。该“黑名单”上目前已经有包括华为、中兴在内的275家中企。

美国国防部一名发言人当时向路透社透露了这一消息，称五角大楼正在与其他机构合作，来决定是否对这家中国企业采取该行动。如果这一决定坐实，那么美国供应商将无法在没有获得许可证的情况下向中芯国际供货，而拿到该许可证并不容易。

中芯国际全名为"中芯国际集成电路制造有限公司"，是中国规模最大的集成电路芯片制造企业，规模仅次于该行业的领军者台积电，中芯也是华为的芯片供货商。

业内人士对路透社表示，如果中芯国际被列入该黑名单，提供关键芯片设备、包括泛林集团（Lam Research）、科磊（KLA Corp）以及 应用材料（Applied Materials）在内的美国公司都可能受到影响。

路透社报导称，目前中芯国际和中国驻华盛顿大使馆都没有就此表态。消息人士透露，五角大楼在本周早些时候提出将中芯国际列入美国商务部终端用户审查委员会（ERC）的"实体清单"上。其他机构是否支持该提议，目前尚不清楚。

特朗普政府目前已经将275家企业列入该实体名单，打击中国命脉产业。中国电信设备巨头华为、中兴通讯、海康威视等都榜上有名。

美国防部这位官员没有说明五角大楼提出该建议的原因。而瞭解该事宜的另一名美国官员和两名前官员对路透社表示，美方正在审查中芯国际与中国军方之间的联系。

据中国媒体周六（9月5日）晚些时候报导，中芯国际发表声明称，针对中芯国际与中国军方有联系的报导"为不实消息"，并表示"愿以诚恳、开放、透明的态度与美国各相关政府部门沟通交流，化解可能的歧见和误解"。

美国国防部在过去数月曾发布两份中国企业的清单，声称其属于中国军方所有或者控制下。不过，迄今没有采取进一步行动。

张筠青/王凡/雨涵（路透社）

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