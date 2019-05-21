 “换脸”让烧伤病人重获新生 | 科技环境 | DW | 05.02.2021

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科技环境

“换脸”让烧伤病人重获新生

先进的整形外科技术，已经能给因重度烧伤而毁容的病人进行面部移植手术。美国一位病人不仅“换脸”，而且重获双手。

USA Joe DiMeo | Transplantation von Händen und Gesicht

迪米欧仍在适应自己新的双手和面孔

（德国之声中文网）乔·迪米欧（Joe DiMeo）在重新找回自己双手和面颊的感知——冷、暖、潮湿以及他人的抚触。

迪米欧仍在适应自己新的双手和面孔，这是近6个月前一次突破性的整形外科手术的产物。一次烧伤事故导致迪米欧的手指残缺，面部被严重毁容。

“这实在让我感到惊讶，当我触碰到新的东西，或者用手去摸，我终于又能感觉到了”，他兴奋地说。

迪米欧目前每天都要作数小时的康复治疗。他说他接下来的目标是，能从在新泽西州克拉克镇的父母家搬出来，或甚至能再次坐到方向盘前自己开车。

“自己开车是我现在最大的目标”，他说。但驾驶汽车，也是迪米欧噩梦的开始。

USA Joe DiMeo | Transplantation von Händen und Gesicht

迪米欧每天要作多至5小时的康复治疗或训练

2018年7月14日夜里，作为产品测试员的迪米欧下了夜班后开车回家，途中发生车祸，翻车爆炸，造成全身80%的皮肤三度烧伤。

他在新泽西州利文斯顿（Livingston）圣巴拿巴医疗中心的烧伤科住院4个月，其中部分时间处于人工昏迷状态。在经过了大大小小近20次外科手术后，他的双手和面部还是未能恢复功能。

迪米欧对自己能活下来已经感到十分幸运。2019年3月，他被介绍给罗德里格斯（Eduardo Rodriguez）医生。这位纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）整形外科的主任，已经成功进行过三次面部皮肤移植手术。

这一年8月12日，罗德里格斯带领一支由140多名外科医生、护士和其它工作人员组成的团队，经过23小时的马拉松手术，让迪米欧获得了一张“新脸”、一双“新手”。这样的双重移植手术是前所未有的。

迪米欧仍处在恢复过程中，每天要作多至5小时的康复治疗或训练。但罗德里格斯医生说，他的病人恢复得相当不错。此外，“对他个人而言，这是对他坚持治疗、不言放弃的意志力的见证。”

观看视频 01:59

World's first face and double hand transplant

迪米欧把自己重又能够做的每一件事，都看作是康复过程中的进步，比如拿起自己的早餐、自己做训练动作。他还不想放慢步子。

“你知道吗？我看到了我自己，很快又找回来了……这是我自己”，他说：“不管命运对你怎样，你都要经受住打击，坚持下去。”

叶宣/李鱼（路透社）

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