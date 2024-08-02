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换囚行动：德国释放俄罗斯杀人犯引争议

2024年8月2日

西方国家与俄罗斯的囚犯交换中，一名在德国被判无期徒刑的杀人犯也获释，以交换被俄罗斯关押的政治犯。这在德国引发很大争议。

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德国总理肖尔茨8月1日在科隆-波恩机场迎接13名被俄罗斯释放的人员
德国总理肖尔茨8月1日在科隆-波恩机场迎接13名被俄罗斯释放的人员图像来源: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克接受媒体采访谈及俄罗斯杀人犯克拉西科夫（Vadim Krassikow）提前获释时说，这是一个“高度敏感的两难局面”，“德国政府内部没有人轻易做出这个决定”。

周四（8月1日）在换囚行动中获释的克拉西科夫于2021年在柏林被判处终身监禁。此人与2019年受俄罗斯国家之命，在柏林一处公园谋杀了一名在德国寻求庇护的车臣裔格鲁吉亚人。

在光天化日下谋杀一名在德国寻求庇护的车臣裔格鲁吉亚人，俄罗斯杀人犯克拉西科夫的案件当时在德国便引发极大关注
在光天化日下谋杀一名在德国寻求庇护的车臣裔格鲁吉亚人，俄罗斯杀人犯克拉西科夫的案件当时在德国便引发极大关注图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance

德国外长贝尔博克表示，此次换囚行动中，一些知名的俄罗斯反对派人士获释，其中包括卡拉-穆尔扎（Wladimir Kara-Mursa）。她说，这一交换行动的考虑和决定是“一个高度敏感的问题”，强烈激起人们的情感和讨论的需求。不过，她整体上称这是“令人宽慰的一天”。

杀人案被害者家属表示失望

而德新社报道，克拉西科夫杀人案的被害者家属则对杀人犯获释表示失望和不解。

他们通过律师表示：“对我们家属来说，这一消息是具有毁灭性的。一方面，我们对于有人的生命获救感到高兴。与此同时，我们对于这个世界上看来不再有法律而非常失望，即便在那些法律被视为最高准则的国家。”

这名被害者曾在第二次车臣战争中，多年领导一个反抗俄罗斯的武装。莫斯科称他为俄数十名安全力量的死亡负责，将他定性为车臣恐怖分子。

肖尔茨：“如果之前有任何疑惑，在与这些如今重获自由的人们交谈后，也不再有疑惑”
肖尔茨：“如果之前有任何疑惑，在与这些如今重获自由的人们交谈后，也不再有疑惑”图像来源: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

肖尔茨：并非轻易的决定

德国总理肖尔茨夜间与13名被俄罗斯释放的人员会晤。他在科隆波恩机场表示，会晤让人十分感动。“许多人此前担心自己的身体健康和生命，必须十分明确地说明这一点，因此，我们如今在这里可以实现这一保护很重要。”

肖尔茨说：“没有人轻易作出这一决定，将一名被判终身监禁的杀人犯在仅仅数年后就驱逐出境。”

肖尔茨在与获释人员会晤后，称交换行动是正确的决定。“如果之前有任何疑惑，在与这些如今重获自由的人们交谈后，也不再有疑惑。”

除卡拉-穆尔扎之外，俄知名反对派人士雅辛（Ilja Jschin）等也被莫斯科释放。德国电视一台驻俄通讯员表示，在与其中一位反对派人士的家人交谈时，他们非常欣喜和宽慰，本以为自己的亲人不会服满刑期，是因为俄政权不会持续那么久，而没有预期到此次囚犯交换行动。

此次被释放的德国公民包括此前在白俄罗斯被判死刑的Rico K.，以及四名被俄罗斯关押的男性：Patrick S.，持有德国、俄罗斯双重国籍的19岁的Kevin L.，政治学者Demuri W.以及受到叛国指控的活动人士German M.。

法律规定与政治决定

据德国电视一台报道，对于这样一次囚犯交换，在德国并无明确的法律规定。而同样明确的是，这一交换是一个政治决定。

报道称，作为法律依据，此次所引述的是刑事诉讼法第456a条款，可将被判有罪者驱逐出境。联邦检察院则须权衡，哪一个利益更重要：是执行监禁刑罚，还是驱逐出境。而最终有权发布指示的是司法部长。而司法部长布什曼（Marco Buschmann）作出了这一指示。

德国政府发言人周四晚发布的声明中说，联邦政府面对困难的决定，“一方面是国家执行对一名被判有罪的罪犯的监禁刑罚的利益，另一方面是无辜被囚者的自由权、身体健康以及在一些案例中生命权的利益”。

（综合报道）

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