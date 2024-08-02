换囚行动：德国释放俄罗斯杀人犯引争议

西方国家与俄罗斯的囚犯交换中，一名在德国被判无期徒刑的杀人犯也获释，以交换被俄罗斯关押的政治犯。这在德国引发很大争议。

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克接受媒体采访谈及俄罗斯杀人犯克拉西科夫（Vadim Krassikow）提前获释时说，这是一个“高度敏感的两难局面”，“德国政府内部没有人轻易做出这个决定”。

周四（8月1日）在换囚行动中获释的克拉西科夫于2021年在柏林被判处终身监禁。此人与2019年受俄罗斯国家之命，在柏林一处公园谋杀了一名在德国寻求庇护的车臣裔格鲁吉亚人。

在光天化日下谋杀一名在德国寻求庇护的车臣裔格鲁吉亚人，俄罗斯杀人犯克拉西科夫的案件当时在德国便引发极大关注 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance

德国外长贝尔博克表示，此次换囚行动中，一些知名的俄罗斯反对派人士获释，其中包括卡拉-穆尔扎（Wladimir Kara-Mursa）。她说，这一交换行动的考虑和决定是“一个高度敏感的问题”，强烈激起人们的情感和讨论的需求。不过，她整体上称这是“令人宽慰的一天”。

杀人案被害者家属表示失望

而德新社报道，克拉西科夫杀人案的被害者家属则对杀人犯获释表示失望和不解。

他们通过律师表示：“对我们家属来说，这一消息是具有毁灭性的。一方面，我们对于有人的生命获救感到高兴。与此同时，我们对于这个世界上看来不再有法律而非常失望，即便在那些法律被视为最高准则的国家。”

这名被害者曾在第二次车臣战争中，多年领导一个反抗俄罗斯的武装。莫斯科称他为俄数十名安全力量的死亡负责，将他定性为车臣恐怖分子。

肖尔茨：“如果之前有任何疑惑，在与这些如今重获自由的人们交谈后，也不再有疑惑” 图像来源: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

肖尔茨：并非轻易的决定

德国总理肖尔茨夜间与13名被俄罗斯释放的人员会晤。他在科隆波恩机场表示，会晤让人十分感动。“许多人此前担心自己的身体健康和生命，必须十分明确地说明这一点，因此，我们如今在这里可以实现这一保护很重要。”

肖尔茨说：“没有人轻易作出这一决定，将一名被判终身监禁的杀人犯在仅仅数年后就驱逐出境。”

肖尔茨在与获释人员会晤后，称交换行动是正确的决定。“如果之前有任何疑惑，在与这些如今重获自由的人们交谈后，也不再有疑惑。”

除卡拉-穆尔扎之外，俄知名反对派人士雅辛（Ilja Jschin）等也被莫斯科释放。德国电视一台驻俄通讯员表示，在与其中一位反对派人士的家人交谈时，他们非常欣喜和宽慰，本以为自己的亲人不会服满刑期，是因为俄政权不会持续那么久，而没有预期到此次囚犯交换行动。

此次被释放的德国公民包括此前在白俄罗斯被判死刑的Rico K.，以及四名被俄罗斯关押的男性：Patrick S.，持有德国、俄罗斯双重国籍的19岁的Kevin L.，政治学者Demuri W.以及受到叛国指控的活动人士German M.。

法律规定与政治决定

据德国电视一台报道，对于这样一次囚犯交换，在德国并无明确的法律规定。而同样明确的是，这一交换是一个政治决定。

报道称，作为法律依据，此次所引述的是刑事诉讼法第456a条款，可将被判有罪者驱逐出境。联邦检察院则须权衡，哪一个利益更重要：是执行监禁刑罚，还是驱逐出境。而最终有权发布指示的是司法部长。而司法部长布什曼（Marco Buschmann）作出了这一指示。

德国政府发言人周四晚发布的声明中说，联邦政府面对困难的决定，“一方面是国家执行对一名被判有罪的罪犯的监禁刑罚的利益，另一方面是无辜被囚者的自由权、身体健康以及在一些案例中生命权的利益”。

（综合报道）

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