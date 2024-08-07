“换囚行动”人质里克专访：“我一直期盼德国的帮助”

拥有德国、俄罗斯双重国籍的凯文·里克17岁那年在俄罗斯被拘捕。通过莫斯科与西方的一场交换囚犯行动，他与其他政治犯如今重获自由。他向DW讲述了自己的经历。

（德国之声中文网）19岁的里克（Kevin Lick）是8月1日“换囚行动”中从莫斯科和明斯克获释的16名政治犯之一。该行动是冷战以来最大的一次。

里克也是被俄罗斯判处叛国罪最年轻的囚犯。2022年，他在俄罗斯南部迈科普（Maikop）被拘捕，2023年被判四年监禁。法庭判决称，他为“德国损害俄罗斯安全”的活动提供了支持。

调查人员称，里克在迈科普拍摄了军事部队的照片，并发送给了“外国代表”。调查人员称，他此举是由于反对俄罗斯的“政治路线”以及“特别军事行动”，后者是俄罗斯对乌克兰战争的称法。

8月2日，里克与俄罗斯获释政治犯在波恩出席记者会。他向DW讲述了狱中经历以及与德国总理肖尔茨、知名俄罗斯反对派人士的会面。

DW：里克先生，如今在德国重获自由，您感受如何？

里克：感觉好像虽然身体已经自由了，但灵魂还在监狱里。我当时甚至没有机会换件衣服，或者带上文件（编者注：里克见记者时仍穿着囚服）。我也没有机会带上还没回复的信件。一切都那么快。

我没想到会有交换行动。周六（7月27日）晚上，我离开餐厅。一名警卫过来对我说，让我拿上牙刷牙膏，——就这些。然后，当天我在主楼里被关了六个小时。

当时我在阿尔汉格尔斯克（Archangelsk）地区的韦尔斯克（Welsk）市监狱。我在那里过了刚好一个月。后来，特种部队把我带走，三名俄罗斯联邦安全局FSB工作人员押送。之后乘民用飞机前往莫斯科谢列梅捷沃（Scheremetjewo）机场。之后，FSB将我送到列福尔托沃（Lefortowo）监狱，我被关押在单人囚房。没跟我说任何事。只是说，没人知道我在列福尔托沃。

铁丝网的背后是莫斯科的列福尔托沃监狱 图像来源: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

那些天里我一直不明就里，不知道发生了什么事。…我们（编者注：指被交换的囚犯）从俄罗斯欧洲部分不同的监狱被提出来，关进单人囚房。我们不知道其他人在列福尔托沃。直到他们把我从单人囚房提出来，上了巴士车，我才看到，雅辛（Ilja Jaschin）和卡拉-穆尔扎（Wladimir Kara-Mursa）也在那里。

我们受到驱赶和责骂。十五六个戴黑头套的FSB人员在那里。一名囚犯因为在巴士上张望了一下，就被双手反扣。一名FSB男子对我喊道：“你是感觉到自由了是吧？我们这就把你关回去！”

当时您不知道接下来会发生什么？

我当然期盼有这样的可能，但我当时也知道，这样的想法可能很幼稚。交换囚犯的可能性几乎为零，而且上这样一个名单也相当困难。

那您在狱中的时候抱有希望吗？

我一直很希望（德国有关部门——编者注）会帮助我。我在波恩下飞机的时候，德国总理肖尔茨来接机。我对他说：“我很感谢您，也知道这是出于人道主义。”自从17岁被关押以来，我一直希望能以某种方式得到帮助。

您带有一个俄罗斯身份证件…

我有俄罗斯和德国国籍，但我的德国和俄罗斯护照都被收走了，作为刑事诉讼的材料。他们只给了我一个俄罗斯身份证，我就带着这个身份证飞到德国。我想，近期内我是不能返回俄罗斯了，虽然我很想。但我认为，我们在俄罗斯还会有一个美好的未来。

您自由后的第一个愿望是什么？

与我的母亲见面。她很担心我，我很想念她。上次见到她是在5月（编者注：里克的母亲生活在俄罗斯）。

德国总理肖尔茨在科隆波恩机场等待从俄罗斯获释的政治犯 图像来源: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

8月1日晚间，飞机抵达科隆波恩机场的时候，您见到了总理肖尔茨。您的感受是怎样的？

坦率地说，与肖尔茨说几句话我很高兴，但更高兴的是认识卡拉-穆尔扎、雅辛和皮沃瓦罗夫（Andrej Piwowarow）这样如此坚强的人。

总理对您说了什么？

我们就说了几句话。他热烈欢迎我们到德国，与我们握手。他说，在交换囚犯中释放杀人犯（FSB人员克拉西科夫Wadim Krassikow，编者注）是个困难的决定。但因为这，许多人重获自由。不过，这还不是所有的政治犯。在俄罗斯还有数千名政治犯被关押。

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