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“换囚行动”人质里克专访：“我一直期盼德国的帮助”

Sergey Satanovskiy
2024年8月7日

拥有德国、俄罗斯双重国籍的凯文·里克17岁那年在俄罗斯被拘捕。通过莫斯科与西方的一场交换囚犯行动，他与其他政治犯如今重获自由。他向DW讲述了自己的经历。

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里克8月2日在波恩与媒体见面
里克8月2日在波恩与媒体见面图像来源: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）19岁的里克（Kevin Lick）是8月1日“换囚行动”中从莫斯科和明斯克获释的16名政治犯之一。该行动是冷战以来最大的一次。

里克也是被俄罗斯判处叛国罪最年轻的囚犯。2022年，他在俄罗斯南部迈科普（Maikop）被拘捕，2023年被判四年监禁。法庭判决称，他为“德国损害俄罗斯安全”的活动提供了支持。

调查人员称，里克在迈科普拍摄了军事部队的照片，并发送给了“外国代表”。调查人员称，他此举是由于反对俄罗斯的“政治路线”以及“特别军事行动”，后者是俄罗斯对乌克兰战争的称法。

8月2日，里克与俄罗斯获释政治犯在波恩出席记者会。他向DW讲述了狱中经历以及与德国总理肖尔茨、知名俄罗斯反对派人士的会面。

DW：里克先生，如今在德国重获自由，您感受如何？

里克：感觉好像虽然身体已经自由了，但灵魂还在监狱里。我当时甚至没有机会换件衣服，或者带上文件（编者注：里克见记者时仍穿着囚服）。我也没有机会带上还没回复的信件。一切都那么快。

我没想到会有交换行动。周六（7月27日）晚上，我离开餐厅。一名警卫过来对我说，让我拿上牙刷牙膏，——就这些。然后，当天我在主楼里被关了六个小时。

当时我在阿尔汉格尔斯克（Archangelsk）地区的韦尔斯克（Welsk）市监狱。我在那里过了刚好一个月。后来，特种部队把我带走，三名俄罗斯联邦安全局FSB工作人员押送。之后乘民用飞机前往莫斯科谢列梅捷沃（Scheremetjewo）机场。之后，FSB将我送到列福尔托沃（Lefortowo）监狱，我被关押在单人囚房。没跟我说任何事。只是说，没人知道我在列福尔托沃。

铁丝网的背后是莫斯科的列福尔托沃监狱
铁丝网的背后是莫斯科的列福尔托沃监狱图像来源: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

那些天里我一直不明就里，不知道发生了什么事。…我们（编者注：指被交换的囚犯）从俄罗斯欧洲部分不同的监狱被提出来，关进单人囚房。我们不知道其他人在列福尔托沃。直到他们把我从单人囚房提出来，上了巴士车，我才看到，雅辛（Ilja Jaschin）和卡拉-穆尔扎（Wladimir Kara-Mursa）也在那里。

我们受到驱赶和责骂。十五六个戴黑头套的FSB人员在那里。一名囚犯因为在巴士上张望了一下，就被双手反扣。一名FSB男子对我喊道：“你是感觉到自由了是吧？我们这就把你关回去！”

当时您不知道接下来会发生什么？

我当然期盼有这样的可能，但我当时也知道，这样的想法可能很幼稚。交换囚犯的可能性几乎为零，而且上这样一个名单也相当困难。

那您在狱中的时候抱有希望吗？

我一直很希望（德国有关部门——编者注）会帮助我。我在波恩下飞机的时候，德国总理肖尔茨来接机。我对他说：“我很感谢您，也知道这是出于人道主义。”自从17岁被关押以来，我一直希望能以某种方式得到帮助。

您带有一个俄罗斯身份证件…

我有俄罗斯和德国国籍，但我的德国和俄罗斯护照都被收走了，作为刑事诉讼的材料。他们只给了我一个俄罗斯身份证，我就带着这个身份证飞到德国。我想，近期内我是不能返回俄罗斯了，虽然我很想。但我认为，我们在俄罗斯还会有一个美好的未来。

您自由后的第一个愿望是什么？

与我的母亲见面。她很担心我，我很想念她。上次见到她是在5月（编者注：里克的母亲生活在俄罗斯）。

德国总理肖尔茨在科隆波恩机场等待从俄罗斯获释的政治犯
德国总理肖尔茨在科隆波恩机场等待从俄罗斯获释的政治犯图像来源: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

8月1日晚间，飞机抵达科隆波恩机场的时候，您见到了总理肖尔茨。您的感受是怎样的？

坦率地说，与肖尔茨说几句话我很高兴，但更高兴的是认识卡拉-穆尔扎、雅辛和皮沃瓦罗夫（Andrej Piwowarow）这样如此坚强的人。

总理对您说了什么？

我们就说了几句话。他热烈欢迎我们到德国，与我们握手。他说，在交换囚犯中释放杀人犯（FSB人员克拉西科夫Wadim Krassikow，编者注）是个困难的决定。但因为这，许多人重获自由。不过，这还不是所有的政治犯。在俄罗斯还有数千名政治犯被关押。

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