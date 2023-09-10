 损伤肠胃 - 啤酒有害健康？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2023

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新闻广角

损伤肠胃 - 啤酒有害健康？

一项新的科研报告声称，常喝啤酒有利于肠胃菌群的健康成长。但一位德国学者指出，同酒精对人体造成的伤害相比，啤酒部分成分可能带来的益处简直微不足道。

Deutschland Oktoberfest

（德国之声中文网）一份来自中国的科研报告或许会让啤酒迷们喜出望外：啤酒富含各类有效物质，不仅能让人心情愉悦，而且还有益健康。

调研报告的作者写道，啤酒的特定成分在肠道菌群消化之后，可以对人体免疫系统起到调节作用。据称，这些特定成分具有消炎、抗凝血和抗氧化作用，也就是说，它们能使新陈代谢中产生的有害物质变得无害。听起来很不错！

然而，深究一下这份科研报告的出处，啤酒迷们可能会略显失望。这份报告出自啤酒生物发酵工程国家重点实验室，而这家实验室又属于中国最大的啤酒厂 - 青岛啤酒厂。

科研报告"利益冲突"一栏中，注明五名作者中有两人来自青岛啤酒厂下属的实验室。有鉴于此，德国酒精研究者塞茨（ Helmut Seitz）对这份科研报告的独立性提出了质疑。

啤酒部分成分带来的好处远不能同酒精造成的危害相比拟。

啤酒部分成分带来的好处远不能同酒精造成的危害相比拟。

最令塞茨感兴趣的是科研报告的内容，他表示将"这些内容同酒精联系到一起简直荒唐到了极点。" 研究酒精对人体的影响已有几十年历史的塞茨说："啤酒里当然有一些成分对健康是有益的，比如啤酒花提取物。"

但酒精的氧化作用却远远强于所有其他成分的潜在积极效应。酒精的这种氧化作用会导致炎症，增加从糖尿病到癌症等各种疾病的患病风险。


塞茨说："尤其是在大肠中，酒精更容易触发癌变。因为在大肠内，酒精会被分解成具有毒性作用的乙醛。"更有甚者，根据塞茨的说法，啤酒对肠道的危害甚至比葡萄酒更大。但为什么会这样，目前还不清楚。

 

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