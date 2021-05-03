捍卫新闻自由——冲击灵魂的照片

（德国之声中文网）这可不是《星球大战》的剧照，而是发生在白俄罗斯的真人真事，2020年，数十万人走上街头，举行反对卢卡申科总统的和平集会，多数示威者身着白色服装。卢卡申科下令对示威集会予以暴力镇压。上图这名身穿婚纱的女性同身后全副武装的警察形成强烈对比，产生了极其强大的视觉震撼。

请放下你的武器

在武装到牙齿的军警面前，这些身穿靓丽服装的女示威者们格外显眼。上图这位女示威者紧紧抱住一名年轻的战士。为了自由，这位姑娘显然已经不顾一切，年轻战士则显得一脸茫然，有些不知所措。以上两幅极具象征意义的照片均出自白俄罗斯女摄影师Violetta Savchits 之手。

手与盾的交锋

又是一个和平示威者同安全力量对峙的画面。主题虽然没变，但地点则换成了土耳其。这是在伊斯坦布尔的一次和平集会，示威者在尝试用双手去阻挡警方的盾牌。土耳其当局不但强力打压示威集会，新闻记者也蒙受着越来越大的压力。敢于面对挑战的土耳其摄影记者Yasin Akgül 用镜头记录了这幅画面。

普通的照片 深远的影响

如果不是画面上穿军服的男子，这幅照片简直会被误会成一对正要入住酒店的情侣。事实却并非如此：这是土耳其《共和报》记者居瑟尔（ Kadri Gürsel）刑满获释的情景，他的妻子前来监狱迎接丈夫回家。这幅照片在土耳其引起了很多人的共鸣，以至于当局不得不采取措施。摄影师阿克菊尔说：后来当局释放案犯的仪式不在监狱门口举行，而是一律改在偏僻的高速加油站。他表示，照片虽然很成功，但监狱犯人的境况却变得更为糟糕了。

疫情笼罩的墓地

巴西已有40多万人因感染新冠病毒而丧生，死亡人数仅次于美国。而巴西总统博索纳罗（ Jair Bolsonaro)又做了些什么呢？ 他只是一味地淡化灾情，认为疫情不过是一场小流感而已，因此也无须采取防疫措施。巴西防疫不利造成的恶果，圣保罗郊外的这个墓地就是一个例证。下葬俨然成了例行公事，既没有葬礼，也没有送葬的亲人。

栖身桥下

面对肆虐的新冠疫情，圣保罗的流浪者们也只能听天由命了。一张薄毯往往是他们的全部家当，桥洞虽不避风，但至少可以挡雨。摄影师阿尔梅达（ Lalo de Almeida）希望用他们的照片唤起世人对巴西社会危机的关注。他镜头里的这些人，无暇顾及口罩和消毒液问题，他们更关心的是一家老小怎样才能吃饱肚子。桥柱上将博索纳罗描绘成特朗普木偶的涂鸦，也完全没有引起他们的注意。

危险的小憩

画面似曾相识，不过这张图上人们睡觉的地点不再是桥洞，而是一家加油站。2020年九月的一场大火， 令希腊莱斯沃斯岛上欧盟最大的难民营化为灰烬。人满为患的难民营本来条件就非常恶劣，大火之后，难民们更是完全失去了栖身之地，只好露宿街头。他们当中的大多数人都不能通过难民认证，从而前往欧洲大陆。

追赶幸福？

莱斯沃斯岛上的难民处境本来就差强人意，突入而来的疫情使他们的境况变得更加糟糕。希腊当局不得不将一万两千名难民转移至欧洲大陆。图为一个小女孩正在快步走向接送难民的大巴。上面两幅令人印象深刻的照片是摄影师 Louisa Gouliamaki拍摄的。

恶劣的居住环境

战争前，这里曾经是普通的住宅楼。但很难想象，这里现在居然还有人生活。这个住宅楼位于利比亚东部的班加西老城。2011年独裁者卡扎菲被推翻之后，利比亚陷入了长达九年的内战。爱尔兰摄影记者 Ivor Prickett用镜头记录下了这个国家满目疮痍的画面。

爆米花，还是棉花糖？

利比亚首都的黎波里市中心广场上的一个甜食摊位简直给人以超现实主义的视觉冲击。在一个战火纷飞的国度里，真的会有人关心买爆米花，还是棉花糖的问题吗？ 不过，甜食摊显然也能带来些许生活的气息，毕竟吃点甜食，也许能令人暂时忘却战争的苦难。2011年卡扎菲被推翻后，摄影记者 Ivor Prickett已经是第二次造访利比亚。

以上照片全部取自记者无疆界组织出版的《2021年新闻自由照片集》。

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