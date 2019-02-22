捍卫历史真相　“六四”纪念碑落户美国

(德国之声中文网) 高大的阿拉伯数字「64」醒目地矗立落在连接洛杉矶和拉斯维加斯的15号州际公路旁。這是全球目前最大的六四事件纪念碑。

美国之音报导说，谈及六四纪念碑的设计构想，纪念碑的创作者、雕塑家陈维明指出，雕塑本身高6.4米，加上基座，正好高8.9米，含义就是纪念89六四。 另外，纪念公园离中国北京正好是6400英里，方位倾角是64度。 他也提到，预计未来每年都会有两至三个大型雕塑落成，并计划在５年后，也就是六四事件35周年纪念日时，在自由雕塑公园建一个纪念馆，专门纪念被共产主义迫害的冤魂。

在六四屠杀中被碾断双腿的方政带着女儿到现场参加揭碑仪式。他对美国之音说，这让他想到在北京坦克下逝去的亡灵: 「他们再也没有机会看到这一切。 我们这些生还者所能做就是让大家不要忘了他们。 」

同为纪念公园组织者之一的旅美六四学生领袖周锋锁接受德国之声采访时表示，对六四参与者来说，他们有责任捍卫事件的真相，透过各式各样的实体雕塑来告诉未来的人当年的真相。 他说: 「保留真相是六四参与者发起这个计划的主要动机，而透过实体艺术来诉说关于六四的真相，也是我多年的心愿。 」

他说，在筹备纪念碑的过程中，他也亲自整理了六四的罹难者名单，并强调这些名字会永远被刻在纪念碑上，供世人纪念。 而在六四30周年纪念日当天，主办者也计划推出更大型的集会，包含烛光纪念、音乐诗歌以及史实重现的纪录片放映。 他指出，这个纪念碑代表中国民主自由的火种在海外被保留着，而这不仅对死者跟家属是一个安慰，对任何关注中国民主自由前景的人都是一个激励。

他表示: 「这整个纪念园区的功能，便是让我们这些六四参与者继续坚守，也提供仍在挣扎抗争的人一个绿地。 这并不光是六四的纪念，未来也会成为中国所有反抗暴政的人的精神家园。 」