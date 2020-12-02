捍卫人权 欧盟推出欧版《马格尼茨基法》

欧盟成员国外长在周一（12月7日）的布鲁塞尔会议上通过一份新的决议，旨在为打击严重侵犯人权行为提供新的制裁手段。
（德国之声中文网）在目前德国担任欧盟轮值主席期间内制定的相关规定将使制裁严重侵犯人权的个人、企业及组织成为可能。严重侵犯人权的行为中包括参与酷刑、奴役，或系统性性暴力。根据新制裁措施，当事人也将被禁止入境欧盟。
迄今，只能在与针对相关国家、或在特别制裁框架有关的情况下方能追究个人、企业和组织的侵犯人权行为，而这迄今使欧盟对侵犯人权现象难以作出迅速有力反应。沙特记者卡舒吉（JamalKhashoggi）在该国驻伊斯坦布尔大使馆内遭残杀事件即为明显例证。欧盟在例如应对网络攻击和使用化学武器行为问题上制定有特别制裁框架。
欧盟成员国在上周即已就新规定达成政治共识。新规定的榜样是美国的《全球马格尼茨基人权问责法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。该法案由美国国会于2016年通过，以制裁要对俄罗斯律师和经济审计专家马格尼茨基（Sergej Magnitski）死亡事件负责的个人。2009年，马格尼茨基死于俄罗斯一所监狱中，此前，他遭受虐待，得不到足够的医疗。
此次欧盟外长会议的其它议题是：与土耳其的持续紧张关系、委内瑞拉和格鲁吉亚议会在选举后所处的局势。此外，外长们还将讨论特朗普总统落选后的跨大西洋关系、引争议的中国《香港国安法》造成的影响。
马斯外长代表德国参加布鲁塞尔会议。会议在严格新冠防疫措施下举行。
凝炼/石涛（德新社）
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