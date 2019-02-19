挽救国际声誉 华为开放外媒参访总部

(德国之声中文网) 法新社报导，中国电信龙头华为周三 (3月6日) 将邀请国际媒体参观位于深圳的总部。 同一天，华为财务长孟晚舟将在加拿大温哥华出席引渡美国的听证会。

华为邀请外媒参访的决定，被视为高层近期频繁接受媒体专访之外，另一个反驳美国的指控的动作。 美国以华为违反伊朗禁令为由，要求引渡华为财务长孟晚舟。 另外也频繁警告各国，在建设5G网络时，考虑到国安风险，最好不要使用华为的设备。 虽然有新的国家加入戒备华为的行列，例如罗马尼亚。 但是，在华为展开一连串公关行动后，也有政府透露了可能重新考虑使用华为设备的讯息，例如英国与新西兰。

华为上周在西班牙举行的世界行动通讯大会上，顺利与十国的电信伙伴签下5G网络相关的合约或协议。 而媒体报导华为轮值董事长郭平周四 (3月7日) 也计划于深圳总部召开记者会，让外界猜测这可能是华为选在前一天邀请外媒参访总部的主要原因。 虽然华为尚未公开记者会主题，但专家认为华为可能藉此将话题从孟晚舟的引渡听证会转移到别处。

设立比利时网络安全实验室

除了周三的总部参访外，华为高管周二 (3月5日) 也在比利时首都布鲁塞尔 (Brussels) 替新的网络安全实验室揭幕，强调这个实验室将成为政府机关、技术专家、与产业组织商研网络安全的平台。

除了周三的总部参访外，华为高管周二 (3月5日) 也在比利时首都布鲁塞尔 (Brussels) 替新的网络安全实验室揭幕，强调这个实验室将成为政府机关、技术专家、与产业组织商研网络安全的平台。 此外，与其合作的无线网络公司也能透过这个实验室测试华为设备，并检视设备中使用的程序代码。 外界则认为这个实验室可让华为向欧盟议员证明，他们无须担心华为设备会对欧洲的网络安全带来威胁。

然而，网络安全专家却认为华为在布鲁塞尔的实验室，或许只是该公司挽救国际声誉的手段之一。 牛津大学科技与全球事务研究中心的学者欧雷尼克 (Lukasz Olejnik) 告诉法新社: 「让外界在一个小型研究室检视原始码，并不能代表华为同意建立网络安全准则。 」

罗马尼亚对华为展开调查

路透社报导，就在华为努力挽回国际声誉的同时，罗马尼亚的最大在野党将对华为展开调查，并计划将华为排除在5G网络供货商的名单外。 罗马尼亚国会网络委员会的成员波贝斯库 (Pavel Popescu) 告诉路透社: 「我们必须保障罗马尼亚的策略利益，而外界对华为设备的安全性仍存有许多疑虑。 」

波贝斯库也表示，罗马尼亚的决策与其跟美国的伙伴关系跟该国在北约中扮演的角色息息相关，并强调该国总统主导的最高国防委员会 (Supreme Defense Council) 也将参与决策。

杨威廉/羅法 (法新社、路透社)