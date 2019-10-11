挺港示威者  数百黑衣人现身NBA球赛

（德国之声中文网）本周五晚间，NBA纽约布鲁克林篮网主场对多伦多速龙的季前赛中，观众席上出现了不少穿着黑衣，支持反送中运动的人士。根据"香港01"报道，数以百计声援香港反送中示威活动的港民，身穿印有"和香港站在一起" （Stand With Hong Kong）"光复香港 时代革命"标语的黑色T恤现身赛事。观众席上也出现一些穿着支持西藏独立标语T恤的民众。

旅美政治评论家陈破空接受《纽约邮报》采访时表示："我们想用这种行为艺术来表达对香港和NBA的支持。"

《纽约杂志》（New York Magazine）记者阿里（Yashar Ali）在推特上表示，音乐制作人兼社运人士邓肯（Andrew Duncan）赞助了这次活动，他购买300张门票，让支持香港示威的人士得以出现在赛场。"自由时报"发布的现场图片还可以看到，也有示威者装扮成"小熊维尼"，手里拿着"Fight For Freedom Stand With Hong Kong"的标语。

因为在训练中受了伤，球星凯里·欧文(Kyrie Irving)在中国对阵湖人上海比赛中只上场了一分钟。他向媒体表示，自己理解活动人士抗议中国政策的原因："事实是，作为个人，我们应该做的就是要坚持自己的信念。"

火箭队总经理莫雷因为发表了支持香港示威者言论引发了北京与NBA之间的紧张关系。莫雷在推特的这番表态给NBA在中国转播、商业推广和赞助等方面的盈利都带来影响。

莫雷推文发出几天后，NBA湖人球队在上海和深圳举行了两场季前赛。

NBA总裁萧华本周曾表示，NBA在这一事件中的财务损失是"巨大的"，他说中国方面要求解雇莫雷。但北京对此予以否认。

作为电商巨头阿里巴巴联合创始人而发家致富的加拿大籍台商、布鲁克林篮网老板蔡崇信(Joseph Tai)在争议爆发后不久表示，莫雷的推文令中国政府无法容忍。蔡崇信在Facebook上指出"这起事件造成的伤害需要很长时间才能修复。"

周五比赛中，篮网主场最终以107：123不敌速龙。

文木 / 任琛（美联社，法新社等）