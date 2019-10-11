 挺港示威者  数百黑衣人现身NBA球赛 | 足坛体坛 | DW | 19.10.2019

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足坛体坛

挺港示威者  数百黑衣人现身NBA球赛

周五纽约NBA赛场上，数百名观众身穿带有标语的黑色T恤，力挺香港示威行动。

NBA Raptors vs Nets Protest Pro Hongkong Anti China (Reuters/NY4HK)

观众席上穿着黑衣，支持反送中运动的民众

DW.COM

NBA总裁肖华周四披露，中国政府要求他开除发表了支持香港示威者言论的莫雷，但他断然拒绝。中国外交部则对肖华的说法予以断然否认。 (18.10.2019)

尽管有莫雷推特风波的影响，继NBA季前赛上海站之后，周六的深圳站比赛再度观众爆满。虽然有示威者在场外呼吁抵制，但似乎没有影响到球迷的兴致。 (13.10.2019)

刚结束在中国赛程的NBA湖人队球星詹姆斯表示，火箭队总经理莫雷的争议言论出于“不了解情况”，奉劝同行言行应考虑后果。腾讯停播NBA数日后悄然复播，则引来中国“爱国球迷”的不满。 (15.10.2019)

（德国之声中文网）本周五晚间，NBA纽约布鲁克林篮网主场对多伦多速龙的季前赛中，观众席上出现了不少穿着黑衣，支持反送中运动的人士。根据"香港01"报道，数以百计声援香港反送中示威活动的港民，身穿印有"和香港站在一起" （Stand With Hong Kong）"光复香港 时代革命"标语的黑色T恤现身赛事。观众席上也出现一些穿着支持西藏独立标语T恤的民众。

旅美政治评论家陈破空接受《纽约邮报》采访时表示："我们想用这种行为艺术来表达对香港和NBA的支持。"  

《纽约杂志》（New York Magazine）记者阿里（Yashar Ali）在推特上表示，音乐制作人兼社运人士邓肯（Andrew Duncan）赞助了这次活动，他购买300张门票，让支持香港示威的人士得以出现在赛场。"自由时报"发布的现场图片还可以看到，也有示威者装扮成"小熊维尼"，手里拿着"Fight For Freedom Stand With Hong Kong"的标语。

因为在训练中受了伤，球星凯里·欧文(Kyrie Irving)在中国对阵湖人上海比赛中只上场了一分钟。他向媒体表示，自己理解活动人士抗议中国政策的原因："事实是，作为个人，我们应该做的就是要坚持自己的信念。"

火箭队总经理莫雷因为发表了支持香港示威者言论引发了北京与NBA之间的紧张关系。莫雷在推特的这番表态给NBA在中国转播、商业推广和赞助等方面的盈利都带来影响。

NBA Raptors vs Nets Protest Pro Hongkong Anti China (picture-alliance/AP Photo/S. Stier)

篮网主场对多伦多速龙比赛期间，身穿标语或是手拿标语的观众

莫雷推文发出几天后，NBA湖人球队在上海和深圳举行了两场季前赛。

NBA总裁萧华本周曾表示，NBA在这一事件中的财务损失是"巨大的"，他说中国方面要求解雇莫雷。但北京对此予以否认。

作为电商巨头阿里巴巴联合创始人而发家致富的加拿大籍台商、布鲁克林篮网老板蔡崇信(Joseph Tai)在争议爆发后不久表示，莫雷的推文令中国政府无法容忍。蔡崇信在Facebook上指出"这起事件造成的伤害需要很长时间才能修复。"

周五比赛中，篮网主场最终以107：123不敌速龙。

   

     

文木 / 任琛（美联社，法新社等）

 

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