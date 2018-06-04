挺方方不行？多名学者发声后遭“起底”

（德国之声中文网）湖北大学教授梁艳萍发文声援方方后被校方调查。新浪新闻本周援引湖北大学官方微博账号称，"关于网友反映我校文学院教师梁艳萍在其个人社交平台发布有关不当言论一事，学校高度重视，已经成立了调查组，正在进行深入调查，将视调查情况依纪依规进行严肃处理。"

挺方方者纷纷被"扒"

梁艳萍此前曾撰文《直面对冲，迎头相撞是方方》，对备受关注的"方方日记"表示支持。方方在微博转发了这篇文章后，梁艳萍此后被网民起底。根据香港《苹果日报》报道，有网民根据她过往微博指梁艳萍支持港独，要求校方对她进行处理。但也有网民认为，梁艳萍的言论并无太大不妥，指部份网民在大搞文字狱。梁艳萍随后删去相关言论及转发的文章，不过相关截屏流传网络。

事件的继续发展引发了另外一名退休高校教师遭到起底。本周一（4月27日）上海媒体《新民周刊》官微发文《梁艳萍，我们来扒你了》，其中写道"中国对于言论管控是宽松的，不然方方早被收拾了…宽松的环境能让更多人被揪出来…"。延伸阅读：那些被纵容的针对方方的网络暴力

台湾中央社报道指出，由于《新民周刊》作风向来较开明，这篇文章引发大批网友的批评。当晚《新民周刊》官微发文称"小编已换"。海南大学退休教授、诗人王小妮在微博发评论称"我想新民周刊犯什么病了，刚刚声明小编已换"。方方转发王小妮的发文后，王小妮成为网军锁定的下一个目标，被指曾在2014年转发台湾太阳花学运、香港占中的图文，被指挺台独、港独，她的一些发文还被指控侮辱毛泽东。相关言论被截屏转发，王小妮已经清空其微博账号。多家中国媒体转发海南大学官方微博昨天（4月30日）发表声明称，针对网友反映该校已退休教师王小妮个人微博发表不当言论的问题，学校已成立专项工作组对相关情况进行核查。

"网络流氓"的出征？

中央社报道指出，近期多名被方方在微博点赞的大学学者被网军锁定起底，翻找其过去发文内容有无不当言论。除了王小妮和梁艳萍之外，被网军点名的还有湖北大学文学院院长刘川鄂、华中师范大学文学院副院长谭邦和、南昌大学教授静娅等等。

大批网民在王小妮和梁艳萍被校方调查的新闻下进行评论。反对两人的和支持两人的阵营讨论激烈。评论"这货祸害了多少学生？！"的留言下有不少反对的声音，有人回说："小粉红你好"。有网民说："你们要干什么？大行文字狱吗？"这则留言下也有不少反对的人留下评论说这种说法是"扣帽子"。

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还有网友说："我不支持她，但是我誓死捍卫她说话的权利。你们可以骂我了"，"说的有什么不对吗，我还是坚持一个健康的社会不能只有一种声音"，"一个退休老师在微博上的个人发言都要一条一条被揪出来逐字逐句清查。一个已经没有在高校任职的人，在微博上发表言论还要遭到这样的审查吗？"。

处在舆论漩涡的中心方方本周五（5月1日）在微博上转发一段文字："人性扭曲的时代，任何只言片语都可以被断章取义，成为罗织罪名的口实。现今，因一本书、一条微博和微信朋友圈里的某几句话，不合一些人口味，就遭到群体性的大揭发和网上施暴。"方方表示，这些网上施暴者"叫得好听一点是'网扒手'，难听一点就是'网络流氓'。"