挺人权拒收中国学生？澳学刊被批种族歧视

（德国之声中文网）据澳大利亚广播公司（ABC）报道，墨尔本大学法学院学生刊物《最低限度》（De Minimis）3月18日发表一篇匿名评论指出，澳大利亚政府应该针对中国侵犯人权的罪行采取行动。这篇题为《论中国》（On China）的评论认为，墨尔本大学应该停止和中国大学合作，停止接受中国资金，并停止接收中国学生。该文在墨大校内外引起巨大争议。

有在墨大法学院就读的中国学生向ABC表示，这篇文章引起他们的震惊和担忧。因为文章提出要杯葛中国留学生，结果是衍生出歧视中国学生的言论。

澳研究机构中国政策中心（China Policy Centre）的主任姜云也质疑通过抵制中国留学生来制裁中国的做法。“这篇文章将中国人民和中国共产党划上等号，”姜云说，“和其他民主国家相比，中国人民甚至没法选择他们的政府。”

言论自由vs.族群歧视

《最低限度》的总编麦克斯·费格森（Max Ferguson）对ABC表示，《最低限度》并不认同该评论的观点，而编辑团队是根据报刊准则中“支持自由、开放地交换与法学院相关的观点”而决定发布文章。

墨尔本大学的发言人则表示，《最低限度》是“学生刊物”，并不代表大学立场。“墨尔本大学正在并会一直为本地和国际学生提供安全和包容的环境。”

资助出版《最低限度》的墨尔本大学的研究生学生会（GSA)主席一周前在其官网上发布声明称，反对任何形式的对少数族群的歧视和仇视，有关匿名文章的观点不符合GSA倡导的包容和尊重的价值观，在和GSA其他成员商议后，会考虑对《最低限度》采取行动。

澳大利亚国际学生委员会（CISA）全国主席Belle Lim表示，CISA支持澳大利亚大学的言论自由，但认为这篇评论有可能使现有针对华裔和亚裔的种族歧视进一步加深。

校园“审查”阴影

近两年间，澳大利亚校园内一再发生有中国留学生不满针对中国政府的批评性言论表达，与他人或校方发生纠纷事件。有意见认为这是以中国式的审查干涉言论自由。

2020年5月，昆士兰大学对一名积极声援香港民运的澳洲学生做出停学两年的纪律处罚，理由包括在社交媒体上发表煽动性言论。此前的2019年7月，澳大利亚多所大学有香港学生在校园内抗议声援反修例运动，与来自中国大陆的留学生发生冲突。

2020年8月，在遭到校内中国留学生抗议后，新南威尔士大学法学院网站撤下了一篇有关香港人权问题的文章。

今年3月底，澳大利亚国立大学校园内的一座艺术馆在收到大量有关种族歧视的投诉后，撤下三幅涉及中国领导人的艺术展品。其中一幅作品里将毛泽东描绘成蝙蝠侠。

等待中国学生回归

中国留学生是澳大利亚高校里最大的外籍学生群体之一，2020年已超过15万人。中国学生的支出也是澳教育产业的一大经济来源。

新冠疫情期间澳大利亚采取了严厉的入境限制措施，也影响到国际学生在澳的学业。据《澳大利亚人报》报道，目前有6.5万中国学生无法返回澳大利亚继续学业。澳教育部长本周表示，尚无法期待国际学生很快能返回澳洲校园。

该报评论认为，澳大利亚应采取灵活态度，向等待返校的国际学生，特别是中国学生敞开大门。因为他们的回归符合澳大利亚经济和教育产业的利益。

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