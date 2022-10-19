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北欧国家，位于斯堪迪纳维亚半岛西部，人类发展指数位居世界前列。
诺贝尔和平奖由该国议会一委员会负责评选。
欧洲希望从挪威进口更多天然气。但提高产量说起来容易做起来难。
俄罗斯将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一。其实北极的斯瓦尔巴群岛才是北约和俄罗斯最“接近”的地方。虽然这里主权上归属于挪威，但一份特殊的国际条约却使得它几乎成为俄罗斯人的天下。而中国也对它有着浓厚兴趣。
随着全球各地新的博物馆落成或扩建，2022年成为博物馆建筑年。6月11日，新建的挪威国家博物馆开馆。我们也借此机会来看看世界各地其他新建的博物馆。
取名«冷静反应»（ Cold Response ）的北约大规模防御性军演在俄罗斯邻国挪威启动主体部分。 在俄罗斯入侵乌克兰已两周的背景下，北约此次军演受到格外关注。
二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
北京冬奥会开幕式后的第一天，挪威代表团收获奥运首金，中国代表队也摘下东道主首金。有选手破了纪录，有运动员爆了冷门，也传出对主办方的批评声音。
现任北约秘书长斯托尔滕贝格将于今年9月任期届满之后，接任挪威央行行长，预计北约成员国将会在6月的峰会上决定秘书长继任人选。
根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。
塔利班代表23日在挪威首都奥斯陆讨论人道主义援助问题，这是他们掌权后，首次在欧洲举行正式会谈。然而，他们的到来也引发了运动人士的抗议。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
「国籍认同」算是人权的一部分吗？旅居挪威的台湾人因国籍被擅改为中国而集资提告挪威政府，去年挪威最高法院败诉后，上诉到欧洲人权法院，整起案件经历四年诉讼，穷尽救济途径后仍遭拒绝受理。
在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
疫情使这对双胞胎兄弟被迫分离，但他们风雨无阻地在瑞典和挪威边境相聚。
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