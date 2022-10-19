俄中瞄准“北约的阿喀琉斯之踵”？

俄罗斯将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一。其实北极的斯瓦尔巴群岛才是北约和俄罗斯最“接近”的地方。虽然这里主权上归属于挪威，但一份特殊的国际条约却使得它几乎成为俄罗斯人的天下。而中国也对它有着浓厚兴趣。