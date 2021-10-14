为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
北欧国家，位于斯堪迪纳维亚半岛西部，人类发展指数位居世界前列。
诺贝尔和平奖由该国议会一委员会负责评选。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
「国籍认同」算是人权的一部分吗？旅居挪威的台湾人因国籍被擅改为中国而集资提告挪威政府，去年挪威最高法院败诉后，上诉到欧洲人权法院，整起案件经历四年诉讼，穷尽救济途径后仍遭拒绝受理。
在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
疫情使这对双胞胎兄弟被迫分离，但他们风雨无阻地在瑞典和挪威边境相聚。
阿斯利康公司表示，其疫苗与血栓风险增加无直接相关，但荷兰丶爱尔兰丶丹麦丶挪威等国基於对副作用的担忧，纷纷暂停推广此疫苗。德国也于3月15日跟进，宣布暂停使用该疫苗。
继奥地利等国之后，丹麦等三国周四也宣布暂停使用瑞典与英国合作开发的阿斯利康疫苗。多个病例在接种这款疫苗后出现凝血现象。
新冠疫苗接种活动正在进行，个别死亡病例见诸各大报端。疫苗是否真会致命？德国之声审视了6个国家的死亡案例——发现了一个明确的结果。
有「香港民主之父」之称的李柱铭获得提名2021年诺贝尔和平奖。递交提名的挪威议员希望此举能够鼓舞香港民主运动。同样获得提名的还有气候活动人士通贝里、俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼。另外，特朗普和女婿库什纳也都获得提名。
挪威发现了一个蕴藏磷酸盐、钒和钛等稀有矿产的巨大矿藏。这应该会有利于欧盟在原材料方面减少对外依赖性。
辉瑞新冠疫苗虽然临床有效率为95%，在挪威却传出接种后死亡的事件。就此事件，中国官媒指责英美主流媒体「刻意淡化死亡案例」、「利用宣传权力宣传辉瑞疫苗、污蔑中国疫苗」。
挪威卫生当局修改了疫苗接种安全提示，该国接种辉瑞/BioNTech疫苗后死亡的人数已上升至29人。在德国，同样有老人接种疫苗后死亡事件。
尽管辉瑞公司试图提高产能，但欧盟在未来几周内获得BioNTech/辉瑞疫苗剂量将比计划的要少。一些欧盟国家批评，这种情况是“令人无法接受的”。
未来世界如何出行？我们现在就可以从奔驰的“阿凡达”以及挪威的电动脚踏车Podbike中，获得一些线索和灵感。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式