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挪威

北欧国家，位于斯堪迪纳维亚半岛西部，人类发展指数位居世界前列。

诺贝尔和平奖由该国议会一委员会负责评选。

An arrow is left in a wall at the scene where a man armed with bow killed several people before he was arrested by police in Kongsberg, Norway, on October 13, 2021. - A man armed with a bow and arrows killed several people and wounded others in the southeastern town of Kongsberg in Norway on October 13, 2021, police said, adding they had arrested the suspect. We can unfortunately confirm that there are several injured and also unfortunately several killed in this episode, local police official Oyvind Aas told a news conference. The man who committed this act has been arrested by the police and, according to our information, there is only one person involved. - Norway OUT (Photo by Terje Bendiksby / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by TERJE BENDIKSBY/NTB/AFP via Getty Images)

挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击 14.10.2021

这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
13.09.2021 Labor leader Jonas Gahr Støre holds a bouquet of red roses at the Labor Party's election vigil for the 2021 parliamentary elections at the People's House in Oslo, Norway on Monday, Sept. 13, 2021. The center-left bloc headed to a victory in Norway's elections Monday as official projections pointed to the governing Conservatives losing power after a campaign dominated by climate change and the future of the country’s oil and gas exploration industry. (Javad Parsa/NTB via AP)

挪威政坛震荡 工党组阁  14.09.2021

保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
A photo taken on September 1, 2021 shows a lion statue in front of the Norwegian Parliament in Oslo, ahead of the parliamentary elections. - Norwegians go to the polls on September 13, 2021 for the legislative elections. (Photo by Petter BERNTSEN / AFP) (Photo by PETTER BERNTSEN/AFP via Getty Images)

牵动石油财富和未来的挪威大选 13.09.2021

挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
Taliban fighters stand guard at a checkpoint in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

两个阿富汗人的故事：被驱逐与被援救 29.08.2021

这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。

Time: Aug 1, 2018 description: A group of Taiwanese students studying in Norway vowed to set records straight after they found themselves labeled “Chinese nationals” on visas and entry documentation. The group called Taiwan My Name My Right started fundraising for legal expense on August 1. copyright: Taiwan My Name My Right

台湾人状告挪威政府 欧洲人权法院不受理 04.08.2021

「国籍认同」算是人权的一部分吗？旅居挪威的台湾人因国籍被擅改为中国而集资提告挪威政府，去年挪威最高法院败诉后，上诉到欧洲人权法院，整起案件经历四年诉讼，穷尽救济途径后仍遭拒绝受理。
Norway's Foreign Minister Ine Marie Eriksen Soreide addresses a joint press conference with EU foreign policy chief before chairing a regular session of the International Donor Group for Palestine (Ad Hoc Liaison Committee (AHLC)) at the European Commission in Brussels on March 20, 2017. / AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

挪威称议会网络攻击源自中国 北京要求拿出证据 20.07.2021

在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。

瑞典双胞胎兄弟的另类相聚 13.05.2021

疫情使这对双胞胎兄弟被迫分离，但他们风雨无阻地在瑞典和挪威边境相聚。
FILE PHOTO: A vial of the Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine is seen at Basingstoke Fire Station, in Basingstoke, Britain February 4, 2021. REUTERS/Peter Cziborra/File Photo/File Photo

德国、荷兰丶爱尔兰纷纷暂停施打阿斯利康疫苗 15.03.2021

阿斯利康公司表示，其疫苗与血栓风险增加无直接相关，但荷兰丶爱尔兰丶丹麦丶挪威等国基於对副作用的担忧，纷纷暂停推广此疫苗。德国也于3月15日跟进，宣布暂停使用该疫苗。
Leere Ampulle vom Corona-Impfstoff von AstraZeneca liegen in einem polizeiinternen Impfzentrum beim Impfstart nach dem Aufziehen in einer Schale. Tausende Beschäftigte bei der Polizei in Rheinland-Pfalz können sich von Montag an gegen das Coronavirus impfen lassen. Den Anfang machten am Donnerstag in Mainz bereits die fast 180 Polizisten, die die vier Impfzentren für die übrigen Beamten betreiben werden.

丹麦、挪威、冰岛暂停施打阿斯利康疫苗 11.03.2021

继奥地利等国之后，丹麦等三国周四也宣布暂停使用瑞典与英国合作开发的阿斯利康疫苗。多个病例在接种这款疫苗后出现凝血现象。
04.07.2020 TOPSHOT - Workers move the coffin of a COVID-19 victim to be cremated at Serafin cemetery in Bogota, on July 4, 2020. - Latin America has the second most COVID-19 cases in the world with 2.73 million, head of Europe on 2.71 million but behind North America. Colombia, the fourth largest economy in the region, passed 100,000 cases this week. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

DW事实核查：是否有人因接种新冠疫苗而死亡？ 13.02.2021

新冠疫苗接种活动正在进行，个别死亡病例见诸各大报端。疫苗是否真会致命？德国之声审视了6个国家的死亡案例——发现了一个明确的结果。
June 19, 2020*** Pro-democracy lawyer Martin Lee posts before an interview in Hong Kong, Friday, June 19, 2020. Lee said Friday that Beijing was trying to wrest control of Hong Kong with the impending national security law, and urged people to protest peacefully without violence. (AP Photo/Vincent Yu) |

香港律师李柱铭被提名诺贝尔和平奖 03.02.2021

有「香港民主之父」之称的李柱铭获得提名2021年诺贝尔和平奖。递交提名的挪威议员希望此举能够鼓舞香港民主运动。同样获得提名的还有气候活动人士通贝里、俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼。另外，特朗普和女婿库什纳也都获得提名。
Start der Bohrarbeiten am Vorkommen in Dalane, für die Firma Norge Mining Wo: Norwegen, Region Dalane Wer und was: Datum: Mai 2020. Copyright: Norge Mining

欧盟的希望：挪威发现稀有矿产 31.01.2021

挪威发现了一个蕴藏磷酸盐、钒和钛等稀有矿产的巨大矿藏。这应该会有利于欧盟在原材料方面减少对外依赖性。
(FILES) This file photo taken on January 10, 2021 shows vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine against the novel coronavirus at the vaccination center in Pfaffenhofen, southern Germany. US pharma group Pfizer warned on January 15, 2021 that Covid-19 vaccine deliveries to Norway and Europe would be reduced as of next week as the company ramps up its production capacity, Norwegian health authorities said (Photo by Christof STACHE / AFP)

中国媒体批西方淡化辉瑞疫苗危险性 21.01.2021

辉瑞新冠疫苗虽然临床有效率为95%，在挪威却传出接种后死亡的事件。就此事件，中国官媒指责英美主流媒体「刻意淡化死亡案例」、「利用宣传权力宣传辉瑞疫苗、污蔑中国疫苗」。
13.01.2021 *** Eine Pflegekraft wird im Rahmen der Mitarbeiter-Impfung im Krankenhaus Bethel Berlin gegen das Corona-Virus geimpft. Insgesamt werden hier mit der ersten Lieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer 66 Mitarbeiter geimpft.

多名老人接种后死亡 挪威当局发安全提示 19.01.2021

挪威卫生当局修改了疫苗接种安全提示，该国接种辉瑞/BioNTech疫苗后死亡的人数已上升至29人。在德国，同样有老人接种疫苗后死亡事件。
30.12.2020 Ein Mitarbeiterin der Asklepios Klinik bereitet den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung vor. Anders als zahllose Kritiker der Impfstrategie von EU und Bundesregierung hält der Virologe Drosten es nicht für möglich, das Vorgehen bei der Bestellung von Impfstoffen rückblickend zu bewerten.

"令人无法接受"？美德合作疫苗暂减对欧洲交付量 16.01.2021

尽管辉瑞公司试图提高产能，但欧盟在未来几周内获得BioNTech/辉瑞疫苗剂量将比计划的要少。一些欧盟国家批评，这种情况是“令人无法接受的”。

未来属于谁？奔驰“阿凡达”对阵Podbike 05.12.2020

未来世界如何出行？我们现在就可以从奔驰的“阿凡达”以及挪威的电动脚踏车Podbike中，获得一些线索和灵感。

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