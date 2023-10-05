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北欧国家，位于斯堪迪纳维亚半岛西部，人类发展指数位居世界前列。
诺贝尔和平奖由该国议会一委员会负责评选。
这位挪威作家最著名的身份是剧作家，作品曾在世界各地上演。他的代表作之一是一部关于艺术与上帝的长达1250页的单句小说。
中国外交部周一宣布，中国外长秦刚受邀将在本周先后访问德国、法国和挪威。秦刚周一在会见美国驻华大使伯恩斯时表示，当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外，是两个大国相处必须要守住的底线。
乌总统泽连斯基在一段视频中感谢挪威提供70亿美元军援，表示挪威为其他国家做出了榜样。与此同时，欧盟和美国计划对帮助规避制裁，向俄罗斯提供帮助的第三国采取措施。双方发布了一份联合声明，但其中并没有提到中国或是具体措施。
美国前调查记者赫什对北溪管道被炸事件的“爆料”引起巨大反响和争议，而德国等当事国家的沉默，也使得各种猜测甚嚣尘上。
继瑞典境内发现大量稀土矿藏后，挪威学者日前也发布报告称，该国海域蕴藏有大量的铜、钴、镁、镍以及稀土等矿物资源。这有助于减少欧洲对中国的经济依赖度，但是环保组织也提出了关于海洋生态环境的担忧。
厌倦灰蒙蒙的天空和冬季的抑郁氛围？这些度假地点在冬季时节依旧风光明媚！
欧洲希望从挪威进口更多天然气。但提高产量说起来容易做起来难。
俄罗斯将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一。其实北极的斯瓦尔巴群岛才是北约和俄罗斯最“接近”的地方。虽然这里主权上归属于挪威，但一份特殊的国际条约却使得它几乎成为俄罗斯人的天下。而中国也对它有着浓厚兴趣。
取名«冷静反应»（ Cold Response ）的北约大规模防御性军演在俄罗斯邻国挪威启动主体部分。 在俄罗斯入侵乌克兰已两周的背景下，北约此次军演受到格外关注。
二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
北京冬奥会开幕式后的第一天，挪威代表团收获奥运首金，中国代表队也摘下东道主首金。有选手破了纪录，有运动员爆了冷门，也传出对主办方的批评声音。
现任北约秘书长斯托尔滕贝格将于今年9月任期届满之后，接任挪威央行行长，预计北约成员国将会在6月的峰会上决定秘书长继任人选。
根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。
塔利班代表23日在挪威首都奥斯陆讨论人道主义援助问题，这是他们掌权后，首次在欧洲举行正式会谈。然而，他们的到来也引发了运动人士的抗议。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
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