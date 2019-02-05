 挪威警告: 华为与北京政商一体 | 经济纵横 | DW | 05.02.2019

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经济纵横

挪威警告: 华为与北京政商一体

本周一，挪威国内情报机关警察保安局(PST)发布年度安全威胁报告，指出该国通信网络基础设施的主要供应商华为与中国政府实际上是政商一体。中国大使馆则发表声明予以反驳，强调中国法律没有授权任何机构强迫企业安装“后门”。

China Huawei Filiale in Beijing (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

(德国之声中文网) 警察保安局局长比约兰(Marie Benedicte Bjornland)在周一(2月4日)的新闻发布会上指出，必须留意华为的角色，以及商界的华为与中国政府间的紧密联系。她说："只要中国的情报法规要求任何个人和组织必须和相关部门展开合作，那么像华为这样的角色，就可能会受到其政府的影响。"

在同一场新闻发布会上，挪威司法部长瓦拉(Tor Mikkel Wara)也表示，正酝酿建立一套监管机制，从而更好地保护关键基础设施。

Marie Benedicte Bjornland (Reuters/NTB Scanpix/F. Hagen)

挪威警察保安局局长比约兰

当天的新闻发布会上，警察保安局局长比约兰公布了年度《国家安全威胁报告》。文件指出，对挪威构成最大威胁的是俄罗斯，而中国则在针对挪威进行各类间谍行动，其中包括通过网络入侵IT系统。

中国驻挪威大使馆目前已经发表声明，反驳了挪威警察保安局的指责。大使馆"对相关报告和局长女士表态中涉及中国的部分表示强烈不满和坚决反对。"声明强调"中国一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密和攻击，中国法律没有授权任何机构可以强迫企业安装'强制后门'。" "一国当然有权利维护国家的信息安全，但不能打着安全的幌子，鹦鹉学舌，人云亦云，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的合法正当经营。我们反对有关方面借国家安全之名，行贸易保护之实。"大使馆方面认为，挪威情报部门用"假设性的语言"对中国"无端攻击"，并强调"中国和挪威不存在任何利害冲突，中国不对挪威构成任何安全威胁"。

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5G通讯网络作为未来人工智能技术普及的基础设施，是每一个国家都必须重视的问题。就连欧洲的业内人士和技术专家也不得不承认，在5G技术领域，华为已经走在了前面。用与不用，是两难的选择。 (05.02.2019)

华为参与德国电信基础设施建设，已经有很多年的历史，各大通讯服务商都大量采用华为的设备。而在最近几个月，德国各界对华为设备带来的安全威胁之担忧显著上升。德国情报机关警告称，华为设备会为间谍以及破坏行为大开方便之门。 (31.01.2019)

目前禁用华为5G的国家有美、澳、新西兰，日、捷克。英法最大电信也表示不会使用华为5G技术。波兰、比利时和挪威则表示会严加审查。台湾政府部门也开始跟进。 (17.01.2019)

去年12月，捷克国家与信息安全部(NUKIB)就曾经警告过关键机构，采用华为与中兴的产品会有安全风险。当时也引起中国取消两国经济合作会议，至少影响到70家捷克企业。 捷克现在有了新的动作。 (31.01.2019)

挪威司法部长周三（1月10日）表示，挪威正在考虑是否加入其他西方国家，拒绝中国华为公司参与这个北欧国家的5G电信基础设施建设。 (10.01.2019)

就在今年1月初，挪威司法部长瓦拉表示，该国也像其盟友美国、英国那样，担心华为会利用其主要供货商的地位来从事间谍活动，并透露挪威也正在考虑采取与英美等国相类似的措施。

目前，北欧国家挪威的两大通讯服务商--挪威电信(Telenor)以及特利亚电信(Telia)都在其4G基础设施中大量使用华为设备，同时还在试验性的5G通信网络中测试华为的设备。华为在5G通信设备市场上的主要竞争对手包括爱立信以及诺基亚，它们分别来自同处北欧的瑞典与芬兰。

丹麦驱逐华为员工

另一个北欧国家丹麦则在近期驱逐了两名华为员工。哥本哈根警方周一发布消息称，在对华为丹麦分公司的一项例行检查中，警方发现有两名中国员工未持有效的居留或工作许可。这两人被勒令限期离境。哥本哈根警方强调，驱逐行为与近期欧洲各国对华为的安全忧虑无关。

过去6年中，华为已经在丹麦投入了数亿美元，参与该国的4G通信网络建设。华为还与该国最主要的通信服务商丹麦电信签署了战略合作协议，将在该国5G网络建设中扮演关键角色。

去年11月，负责丹麦铁路网基础设施的国营企业"铁路丹麦"(Banedanmark)与华为在北欧地区的合作伙伴"北欧网络"(NetNordic)签署合同，由北欧网络携手华为建设丹麦铁路网的光纤通讯设施。不过，据丹麦媒体报道，"铁路丹麦"在短短两个月后突然又取消了合同，原因正是安全忧虑。

文山/达扬/(法新社、路透社等)

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