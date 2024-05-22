挪威、西班牙、爱尔兰宣布将承认巴勒斯坦国

欧洲国家挪威、西班牙和爱尔兰宣布将承认巴勒斯坦的国家地位。在此之前，瑞典是唯一这样做的西欧国家。

（德国之声中文网）挪威将承认巴勒斯坦为一个国家。挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）周三（5月22日）在奥斯陆宣布了这一消息。他说，正式官宣仪式计划于5月28日举行。

挪威政府的一项声明写道，巴勒斯坦人拥有建立独立国家的基本权利。以色列人和巴勒斯坦人都有权在各自独立的国家和平生活。声明还写道，“没有两国解决方案，中东就不可能有和平。”

多年来，挪威在中东外交政策领域发挥了关键作用，曾作为东道国在上世纪90年代初主持了以巴和谈，并促成了巴以双方签署《奥斯陆协定》。当下挪威认为，承认巴勒斯坦为独立国家，有益于支持加沙战争中的温和派。

斯特勒首相认为，加沙战争已让数万人丧生，因此，“我们必须为以色列人和巴勒斯坦人提供政治解决方案，这是唯一的选项。以巴两国必须能够和平共存”。

同一天，西班牙和爱尔兰也先后宣布将承认巴勒斯坦为主权独立的国家。西班牙也将在5月28日举行正式发布，而爱尔兰尚未告知官宣的日期。

西班牙首相桑切斯此前在议会表示，以色列总理内塔尼亚胡实施的政策给加沙制造了痛苦和破坏，让两国解决方案面临危险。

西班牙首相桑切斯在都柏林拜访爱尔兰总理哈里斯 图像来源: Paul Faith/PA Wire/empics/picture alliance

此前只有瑞典承认巴勒斯坦国家身份

作为第一个、也是迄今唯一一个欧盟成员国，瑞典于2014年承认巴勒斯坦国家身份。比利时政府仍在对承认巴勒斯坦国的时机犹豫不决；葡萄牙则经历了权力更替，在保守派政府上台后暂时搁置了这一计划。

德国虽然与巴勒斯坦自治权力机构保有联系，但称只有在以色列承认巴勒斯坦国之后才愿承认其国家身份。只要被欧盟和美国视为恐怖组织的哈马斯仍在巴勒斯坦地区持续作为一个政治力量存在，承认巴勒斯坦国就被认为是不可能的。

以色列召回大使紧急磋商

周三，以色列召回了驻爱尔兰和挪威的特使，称有进行“紧急磋商”的必要。以色列外长卡茨（Israel Katz）表示，他的国家不会对此保持沉默。

此前，以色列尽一切努力试图说服爱尔兰等国不要迈出这一步骤。以色列外交部在社交媒体平台X上发布了一条视频，警告道“承认巴勒斯坦国会将你们变成伊朗和哈马斯手中的棋子”，“助长极端主义和地区不稳定”。

（综合报道）

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