 挪威签证标注「中国」 台湾学生募资提告 | 文化经纬 | DW | 06.08.2018

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文化经纬

挪威签证标注「中国」 台湾学生募资提告

台湾「改名」浪潮席捲各个领域，一群台湾学生发动群众募资，希望集合民间力量跟挪威移民局打官司，要求更改在签证上的国籍注记。

China Taiwan Konflikt VISA Taiwan My Name My Right Aktivisten (Taiwan My Name My Right)

一名台湾人收到挪威发给的签证，上头写了表示中国的「Kina」。

(德国之声中文网) 一群在挪威留学的台湾学生发现，挪威政府给他们核发的签证上面，国籍一栏写了「中国」。

他们希望可以改回台湾，四方奔走，却都没有得到满意的答复。于是，他们希望可以透过法律程序表达他们的诉求。

近日，中国在世界各地施压，要求将台湾的名称「改正」为中国台湾，表示其对台湾的管辖权。先前是国际服饰品牌，最近一波是针对国际航空公司的航点名称。至于运动赛事，「台湾」两个字也长期因为太过「敏感」，而以「中华台北」等其他名义参与。上个月，台中市政府主办、原定明年五月举行的东亚青年运动会，在此争议中遭到取消，成为第一个牺牲者。

發起人﹕违背人权

《德国之声》访问「挪威居留证核心诉讼团队」的发起人Joseph(化名)。他认为，既然居留卡在挪威境内有通关等行政程序上的功能，应当要以行政便利性为首要考量，而不能把它转化为宣示外交立场的工具﹕「毕竟台灣人跟中國人的通關手續还是不一樣的，注记我们为台湾事实上是有助于挪威政府在行政上的便利性。」

对于台湾人与中国人的区分，他认为台湾人在与中国分治多年以后，已经发展出自己的身份认同，挪威发行的居留卡应当要尊重个人的身份认同，否则就是违背人权。

自从2010年ISO国际标准更新，把台湾从國家列表上消失。挪威税务局率先跟從，接著移民局也参考此标准将证件中的「台湾」改为「中国」。虽然偶有台湾人对挪威移民局表达抗议，却不是每一次都获得正面答复。Joseph在2015年抵达挪威后也遭遇同等待遇，他多方询问意见，拟定计划，并且成立社团经营此事。2017与2018年，团队分別向挪威移民局和挪威移民诉愿委员会提起诉愿，但都被驳回。

China Taiwan Konflikt VISA Taiwan My Name My Right Aktivisten (Taiwan My Name My Right)

募资专页的题图

盼成欧洲范例

8月1日，团队将此计划带上募资平台「啧啧」，期望以群众募资的方式筹措最多四个审级、高达488万台币的律师费，以便向挪威政府提起民事诉讼。预计诉讼对象包括最早变更国籍注记的挪威税务局，以及最终驳回诉愿的挪威移民诉愿委员会。

募资声明指出﹕「这次的案件如果能在挪威法院、甚至欧洲人权法院取得胜诉，将会成为一个最具代表性的判例，影响其他欧洲国家在面临类似问题时做出的决定。」

截稿为止，该募资计划上线仅仅6天，就已经筹措到60万元台币，相当于首階段目标金额122萬的48%。

这不是台湾人第一次在身份文件上发生争议。在冰岛，曾经有一名台湾女子不服自己的身份注记为中国而提出抗议，最后争取到标注为「无国籍」。瑞典、瑞士、意大利等亦有类似情形。

罗法/李芊(综合报道)

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