挪威称逮捕一本国公民 涉嫌为中国从事间谍活动

一名涉嫌为中国搜集情报的挪威公民周一在奥斯陆机场被捕，挪威警察保安局拒绝提供更多信息，仅透露此人为男性且具有一定知名度。

（德国之声中文网）据挪威媒体周二援引该国安全部门报道，一名挪威公民因涉嫌为中国从事间谍活动而被捕。据悉，负责国内安全的挪威警察保安局（简称PST）周一逮捕了这名嫌疑人，但并未透露此人具体身份。

挪威通讯社NTB报道称，对这名嫌疑人的庭审于周二晚些时候在奥斯陆进行。被告代理律师迪特里希森（Marius Dietrichson）表示，他的委托人否认自己为中国从事间谍活动。

另据法新社援引挪威警察保安局发言人布罗姆（Thomas Blom）报道，这名嫌疑人是在周一乘飞机从中国飞回挪威之后，在奥斯陆国际机场被逮捕的。

嫌疑人为男性且很“有名”

布罗姆拒绝提供更多信息，他强调案件调查还处于初始阶段，只是透露嫌疑人为男性且相当“有名”。目前因涉嫌从事有关国家机密的严重间谍行动而被拘留四个星期。

“这涉及国家安全”，布罗姆表示。“我们相信他所掌握的信息是提供给中国情报机构的”，这位发言人没有指明是中国的哪一个部门。此人如果被判有罪，将会面临最高10年的监禁。

挪威警察保安局在其年度威胁评估报告中指出，中国“在2024年将会是重大情报威胁” 图像来源: picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Seco

挪威警察保安局在其年度威胁评估报告中指出，中国“在2024年将会是重大情报威胁”。

今年2月份发布的这份评估报告指出：“这部分是因为中国和西方之间关系恶化，中国渴望对供应链加强控制，并且在北极地区占据一席之地。”

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挪威方面过去也曾发现过其它可疑的外国情报活动。2022年，该国逮捕了一名在特罗瑟姆的挪威北极圈大学（Arctic University of Norway）担任讲师的学者。此人是以巴西公民的身份进入挪威，涉嫌为俄罗斯的一家情报机构从事间谍活动。

此人化名何塞·亚希斯·加马里亚（Jose Assis Giammaria），后来证实真名为米哈伊尔·米库辛（Mikhail Mikushin）。他于2021年抵达挪威，目前法院尚未确定其庭审日期。俄罗斯和挪威之间拥有198公里的边界线。



（美联社、法新社）

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